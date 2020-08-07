開放入境獨排陸生 境外生小組今天赴教育部抗議

教育部前天宣布開放全球境外在學學位生返台，未料又大轉彎宣布獨排陸生。境外生權益小組今天上午11時將赴教育部門口舉行記者會，指出這是政治凌駕學生權利的決策，有些陸生已買機票，卻被我國政府開了一大玩笑，教育部的作法不符合教育專業自主判斷。

境外生權益小組也說，他們問卷調查450名境外生，發現返台後的檢疫費用昂貴，返台後15天的居家檢疫要花3到4.5萬元，相當於境外生一學期的學雜費，對於不少需仰賴獎學金才能來台求學，或需要在台打工支付生活開支的境外生來說，是非常沈重的負擔。

小組成員表示，他們將在記者會上提出4點訴求，呼籲教育部繼續不分國籍開放境外生，勿消極退守；教育部應以教育專業考量進行決策，不受政治影響；教育部應專案補助境外生防疫費用，尤其是經濟狀況不佳的境外生；教育部應積極協助各大學增加檢疫宿舍，並優先以檢疫宿舍作為境外生防疫安排。

教育部5日下午發公文到各大學，指出即日起開放全球境外學位舊生返台。而後舉行記者會，次長劉孟奇中途離席三分鐘，回來後改口表示，這次開放不包括陸生，令外界震驚。潘文忠昨天出席活動時受訪指出，決策臨時轉彎，是因兩岸事務主管機管認為要審慎，而教育部尊重決議。