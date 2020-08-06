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誰擋陸生返台？潘文忠：兩岸主管機關盼審慎教部尊重

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
潘文忠今天出席第五屆技職教育貢獻獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。記者潘乃欣／攝影
潘文忠今天出席第五屆技職教育貢獻獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。記者潘乃欣／攝影

教育部昨天宣布開放全球已在學的境外學位生返台，未料又大轉彎宣布獨排陸生。陸委會今早表示，教育部沒和陸委會協調，教育部長潘文忠則說這次決議是「兩岸事務主管機關認為要審慎，我們（教育部）尊重這樣的建議」。兩岸事務主管機關隨時在觀察兩岸情勢發展，如果在情勢觀察上有所提醒，教育部可以做進一步會商。

潘文忠今天出席教育部第五屆技職教育貢獻獎頒獎典禮，他會前接受媒體聯訪表示，教育部秉持防疫優先、國人健康安全為原則，經跨部會做政策上確認，採取防疫高規格，並建立防疫上的標準作業流程。

他也說，截至目前的境外生返台權益和安置，各校也都全力配合，入境學生人數每天逐步增加。返台安排充分考量學校檢疫能量，應屆畢業生是最優先，再來是舊生、新生。

關於陸生入境，潘文忠說，兩岸事務主管機關在過去建立的原則之下，在疫情及兩岸情勢發展上，需要做一個審酌。兩岸事務主管機關隨時觀察兩岸情勢發展，如果在情勢觀察上有提醒，確實，教育部可以做進一步會商。

潘文忠說，教育部在維護境外學生，包含陸生的就學權益上，目標和做法都是一致，後續將逐步讓境外學生返台。返台後的檢疫場所都經過衛生機關審核通過，將按批次進行，逐步讓境外生返台。

潘文忠表示，教育部協助境外生盡速返台的目標不變，不過媒體追問陸生返台期程，潘文忠未答。

潘文忠今天出席第五屆技職教育貢獻獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。記者潘乃欣／攝影
潘文忠今天出席第五屆技職教育貢獻獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。記者潘乃欣／攝影
潘文忠今天出席第五屆技職教育貢獻獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。記者潘乃欣／攝影
潘文忠今天出席第五屆技職教育貢獻獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。記者潘乃欣／攝影

教育部 潘文忠 陸生

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