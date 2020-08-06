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影／家扶音樂高材生考上研究所 淚眼感謝扶助人

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化家扶中心今天舉行「投資彰化家扶囝仔助學金」分享會，扶助人也到場和家扶兒相見歡。記者林宛諭／攝影
彰化家扶中心今天舉行「投資彰化家扶囝仔助學金」分享會，扶助人也到場和家扶兒相見歡。記者林宛諭／攝影

彰化家扶中心今天舉行「投資彰化家扶囝仔助學金」分享會，今年考上臺灣師範大學音樂系研究所的陳姿予感謝扶助認養她的叔叔阿姨，讓她無後顧之憂，追求音樂夢想，並與認養人含淚擁抱，場面溫馨動人，陳姿予說，她很珍惜有學習音樂的機會，因為有叔叔阿姨的認養，才有不一樣的她。

彰化家扶中心主任王震光說，每到開學前夕，對於弱勢家庭的孩子們，除了學費，還有許多要擔憂的生活費用，弱勢家庭總擔心繳不出費用，而獎助學金是孩子們得以穩定上學的重要支柱，但今年上半年受到疫情影響，社福單位各項捐款也受到衝擊，彰化家扶每年有近800位就讀國小、國中、高中、大學及研究所的扶助兒少需要助學人幫助，每年都需約800萬元獎助學金投資逆境中的家扶學子，也希望大家「掏掏口袋零錢，幫幫孩子助學」。

受扶助的家扶兒也分享受扶助的心情，今年以第一名成績從台灣藝術大學畢業的陳姿予也考上台灣師範大學音樂系研究所，陳姿予從小就喜歡音樂，國小三年級開始學習鋼琴，但因媽媽單親扶養她和哥哥，若要支付她學音樂的費用相當有壓力，幸好家扶中心發現她音樂的天賦，找到認養人扶助，讓她可以繼續學音樂。

陳姿予今天準備了卡片要送給第一次見面的認養人徐坤山夫妻，姿予說，她從小時候用注音開始寫信給認養的叔叔阿姨，到現在已寫長篇大論的信給叔叔阿姨，她很珍惜這得來不易的求學機會，未來她也希望能幫助有需要幫助的人，一席話也讓認養人頻頻拭淚。

彰化家扶中心今天舉行「投資彰化家扶囝仔助學金」分享會，今年考上臺灣師範大學音樂系研究所的陳姿予感謝扶助認養她的叔叔阿姨，讓她無後顧之憂，追求音樂夢想，並與認養人含淚擁抱，場面溫馨動人。記者林宛諭／攝影
彰化家扶中心今天舉行「投資彰化家扶囝仔助學金」分享會，今年考上臺灣師範大學音樂系研究所的陳姿予感謝扶助認養她的叔叔阿姨，讓她無後顧之憂，追求音樂夢想，並與認養人含淚擁抱，場面溫馨動人。記者林宛諭／攝影

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