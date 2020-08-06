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陸生返台推動組 批評境外生政策受「政治原因阻撓」

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部昨天下午宣布，全面開放各國非應屆畢業的境外學位舊生返台，但傍晚政策急轉彎，排除陸生舊生來台。本報資料照片
教育部昨天下午宣布，全面開放各國非應屆畢業的境外學位舊生返台，但傍晚政策急轉彎，排除陸生舊生來台。本報資料照片

教育部昨天下午宣布，全面開放各國非應屆畢業的境外學位舊生返台，但傍晚政策急轉彎，排除陸生舊生來台。陸委會也發出聲明，表示主因是陸方阻擾陸生申請來台簽注等因素。「陸生返台推動組」也在臉書表示對官方做法「深感震驚和失望」，且強調陸方阻撓辦理簽注「是無稽之談」，阻力其實來自於政客。

由台灣大學、清華大學、世新大學等多校陸生共同發起的陸生返台推動組，昨天深夜在臉書提出境外生解封政策看法。

陸生返台推動組表示，陸委會稱陸方阻撓陸生返台，導致應屆生開放後實際入境只有十多人，但實際上，境外學生入境必須經由學校上報教育部，獲得批准公文後，才可正式入境。但陸生較多的學校，都安排陸生在8月下旬統一返台，如台大、清大、師大、政大、銘傳等。陸生較少的學校也為遞交申請留出了10天以上的審批時間。教育部還沒有通過陸生們的申請，「何來陸生受大陸阻撓之說？」

陸生返台推動組表示，目前陸生僅開放應屆畢業生來台，但多數已被迫遠距畢業，且防疫旅館價格昂貴，隔離費用高達新台幣4萬元，以至於目前境外生解禁1個多月來，也僅入境1000多人。多數學生因防疫旅館數量少、價格昂貴、流程緩慢等原因受阻，「這19個國家地區的境外生也都受到了當地的阻撓嗎？」

陸生返台推動組批評，陸委會所說的「大通證」簽注受陸方阻撓，根本是無稽之談，陸生返校根本的阻力來自於「某些政客」。

陸生返台推動組也說，教育部所謂「持續安心就學」，意即109學年持續禁止陸生返校，是對境外生的不負責任及搪塞。該組過去多次反映理工、藝術領域課程，根本無法遠距教學；實驗、實習無法進行；部分教授拒絕提供遠距課程，造成學生被迫延畢。

陸生返台推動組表示，疫情爆發以來，只有陸港澳學生受到最大限制，即使高風險地區的舊生也可持居留證入台，政府今日又出爾反爾，還明言排除陸生，分明是出於政治的考量。該組說，陸生是帶著善意來台就讀的普通學生，卻被政治原因阻撓，無疑是給兩岸關係雪上加霜，呼籲政客不要惡意「甩鍋」給陸方、欺騙台灣民眾。

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