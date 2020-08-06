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境外舊生解封獨缺陸生 台大：深表遺憾

聯合報 / 記者章凱閎潘乃欣／台北即時報導
境外舊生入境獨排陸生，台灣大學表示「深感遺憾」，並說每個在學生的學業應同等受重視，盼未能入境的學生都能盡快入境。本報資料照片
境外舊生入境獨排陸生，台灣大學表示「深感遺憾」，並說每個在學生的學業應同等受重視，盼未能入境的學生都能盡快入境。本報資料照片

教育部昨天下午宣布，全面開放各國非應屆畢業的境外學位舊生返台，但傍晚政策急轉彎，排除陸生舊生來台。台灣大學今天聲明，境外生解禁政策獨獨不包括陸生，「本校深感遺憾」，盼未能入境的學生，都能夠盡快有資格入境以完成學業。

台大今天指出，教育部開放19國以外境外生入境，不限應屆畢業生，對許多學校而言都是好消息，但獨獨不包括陸生，本校深感遺憾。

台大表示，在這一波開放入境的對象並不多，絕大部分舊生（陸生除外）都已在國內，學校會主動連繫其回來意願，確認簽證有效期限，以及防疫旅館的安排等各項準備。部分國際生表達14天的防疫旅館費用，雖已有政府補助，也有些可申請本校提供的清寒獎學金，但自付部分仍是相當付擔，學校將繼續努力協助學生。

陸生 教育部 台大

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