瀛海「美少女戰士」 獲全國體育績優活動貢獻獎

台南市瀛海中學學務主任劉秋燕長期推動及投入體育活動，榮獲教育部今年體育績優活動貢獻獎。校長張添唐表示，目前教育現場要找到長期在行政職為家長師生服務的就很難得了，而任內能主動發揮專業，整合資源，賦予體育更寬廣的生命，創發運動更健康價值，更屬鳳毛麟角。

劉秋燕任教30年，有13年的體衛組長及4年學務主任經歷，張添唐說，這份堅持讓教育人肅然起敬，今年全國僅5人獲得體育績優活動貢獻獎，實至名歸。

他說，劉秋燕除了體育教學活動，學校體適能活動，掃地區域的走動式管理，都能看她的蹤跡，更是大家的領頭羊，永遠衝在前面幫忙解決各項困難並激勵夥伴的士氣。

學校的N人N腳團體競速賽可以發展成20人21腳的規模，成為瀛海中學的特色賽事。而台江盃的大隊接力賽，從早期的10多所學校到後期的26所學校參加，有「小市賽」之稱，各校也拿來當全市的大隊接力賽前賽看待，與各校選手交流。

瀛海田徑隊長趙祖芸說，秋燕老師是田徑隊教練又是學務主任，總奔波於各種事務間，但也想盡辦法用休息時間來看學生。即使是假日，掛著黑眼圈，一臉疲倦，也一定會來學校來看田徑隊練習情形。「我們每次看到她，都提醒老師要休息，因為她總是把早餐放到變午餐，午餐又放到變晚餐。」。秋燕老師是我們心目中共同的「美少女戰士」，想跟她說聲辛苦了，也恭喜她得到這份榮譽。