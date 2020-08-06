快訊

北捷今起再度強制全程戴口罩 違規者最高可罰1萬5千元

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瀛海「美少女戰士」 獲全國體育績優活動貢獻獎

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
瀛海中學學務主任劉秋燕長期推動及投入體育運動，是學生心中的「美少女戰士」。圖／瀛海中學提供
瀛海中學學務主任劉秋燕長期推動及投入體育運動，是學生心中的「美少女戰士」。圖／瀛海中學提供

台南市瀛海中學學務主任劉秋燕長期推動及投入體育活動，榮獲教育部今年體育績優活動貢獻獎。校長張添唐表示，目前教育現場要找到長期在行政職為家長師生服務的就很難得了，而任內能主動發揮專業，整合資源，賦予體育更寬廣的生命，創發運動更健康價值，更屬鳳毛麟角。

劉秋燕任教30年，有13年的體衛組長及4年學務主任經歷，張添唐說，這份堅持讓教育人肅然起敬，今年全國僅5人獲得體育績優活動貢獻獎，實至名歸。

他說，劉秋燕除了體育教學活動，學校體適能活動，掃地區域的走動式管理，都能看她的蹤跡，更是大家的領頭羊，永遠衝在前面幫忙解決各項困難並激勵夥伴的士氣。

學校的N人N腳團體競速賽可以發展成20人21腳的規模，成為瀛海中學的特色賽事。而台江盃的大隊接力賽，從早期的10多所學校到後期的26所學校參加，有「小市賽」之稱，各校也拿來當全市的大隊接力賽前賽看待，與各校選手交流。

瀛海田徑隊長趙祖芸說，秋燕老師是田徑隊教練又是學務主任，總奔波於各種事務間，但也想盡辦法用休息時間來看學生。即使是假日，掛著黑眼圈，一臉疲倦，也一定會來學校來看田徑隊練習情形。「我們每次看到她，都提醒老師要休息，因為她總是把早餐放到變午餐，午餐又放到變晚餐。」。秋燕老師是我們心目中共同的「美少女戰士」，想跟她說聲辛苦了，也恭喜她得到這份榮譽。

延伸閱讀

台灣大 贊助空手道小將

台灣大助空手道女小將奪牌圓夢 展現「能所不能」精神

NBA／今日戰績表 溜馬輕取魔術復賽3連勝

績優學校 南市2偏鄉國小獲獎

相關新聞

北市公幼1.1萬備取搶破頭 北市副市長蔡炳坤：家長觀念要改

台北市507家私立幼兒園，符合中央準公共化幼兒園條件的有204家，約有1.5萬名額。去年有90家簽約加入，109學年度再...

排擠陸生、檢疫費用過高 境外生7日赴教育部抗議

教育部先是宣布開放全球已在學的境外學位生返台，不到1小時又轉彎宣布獨排陸生，境外生權益小組將7日上午11時要在教育門口抗...

師資培訓、學習平台 助新住民二代接軌

教育部統計，國中小學生近一成為新住民子女，有些人在從小在新住民父母親的原生國成長，華語文或人際關係面臨困難。教育部利用寒...

瀛海「美少女戰士」 獲全國體育績優活動貢獻獎

台南市瀛海中學學務主任劉秋燕長期推動及投入體育活動，榮獲教育部今年體育績優活動貢獻獎。校長張添唐表示，目前教育現場要找到...

中小學行政大逃亡 全教總：別再讓老師兼處室組長

教師兼行政人員太血汗，中小學每年暑假都上演行政大逃亡。教師團體全教總表示，解決此問題的根本之道是讓行政業務專職化，各處室...

陸生舊生解禁一日兩變 大學校長跳腳

教育部昨宣布開放全球已在學的境外學位生返台，未料卻髮夾彎宣布獨排陸生。大學主管對這項一日兩變的決議群起無奈跳腳，並說教育...

3分鐘急轉彎 陸生舊生不能來

教育部昨正式發函各大專校院，宣布昨起全面開放應屆畢業生以外的境外舊生來台檢疫就學，未料傍晚突然急轉彎，教育部次長劉孟奇說...

教部放寬…歸化新住民考大學 錄取名額將外加

現行規定，新住民升學管道比照境外學生，條件比本國人來得寬鬆，但新住民歸化後，升學方式與國民相同，讀大學也要考學測、指考，...

教育部收回公文擋陸生入境 大學校長深表遺憾

教育部今天宣布開放全球已在學的境外學位生返台，不到一小時又轉彎宣布獨排陸生。大學主管對這項一日兩變的決議表示遺憾與無奈，...

陸生返台政策髮夾彎 陸委會：陸方要求證件不得寫國立

政府針對陸生舊生返台政策朝令夕改，教育部表示，因兩岸情勢緣由，暫緩開放。陸委會則在晚間發布新聞稿，將陸生不得返台推給大陸...

仍不開放陸生入境 陸委會：對岸設政治障礙

針對教育部宣布陸生不在開放入境之列，陸委會今晚說明，原因是陸方設立政治障礙，如陸生申請來台證件「大通證」簽注受刁難，及要...

境外生解禁政策大轉彎 獨缺陸生 「當我們很好耍？」

教育部發函各大專校院，宣布即日起開放應屆畢業生以外的境外舊生來台檢疫就學，但傍晚又急轉彎，表示「因兩岸考量」解禁名單排除...

熱門新聞

髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

中小學行政大逃亡 全教總：別再讓老師兼處室組長

各國境外舊生全面解禁來台 陸生占最大宗

境外生解禁政策大轉彎 獨缺陸生 「當我們很好耍？」

教師竟放任女童馬路上追車 網友氣炸：公然示範霸凌

花蓮市公托家園將啟用 收托2歲以下嬰兒今起受理登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。