中小學行政大逃亡 全教總：別再讓老師兼處室組長

教師兼行政人員太血汗，中小學每年暑假都上演行政大逃亡。教師團體全教總表示，解決此問題的根本之道是讓行政業務專職化，各處室組長改由專職人員來擔任，不但符合經濟原則，更能讓具有專業的人各司其職，才是符合教育本質的解方。

全教總引述教育理論，指出學校行政目的是支援教師的教學與輔導，也就是說，設學校的目的是為教育學生，教師是教育學生的主體，行政人力是為支援教師。如今大學可以做到行政專職化，中小學教師卻必須兼辦行政業務。既然行政是兼辦，表示教師本職應是教學。

全教總也說，教師兼任行政業務完全不符合經濟原則，教師沒受過公務員訓練，一旦兼任行政往往都要從頭摸索，浪費許多學習時間。

再者，兼行政的教師仍然要從事教學，以一個中型學校的組長來說，通常還要教授8到10節課，等於只有部分的時間可以處理行政業務，且往往處理到一半還要被教學工作打斷。若改用專職公務員來擔任，不但符合其專業訓練，也可以專心處理熟悉的事項，而且可以節省人力經費。

全教總表示，他們曾研究「學校行政人員專職化」，發現學校各處室的組長都沒必要由老師兼任，頂多是處室主任需要有教學經驗，才能了解教師需求，做好行政支援教師的工作。