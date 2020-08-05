教育部收回公文擋陸生入境 大學校長深表遺憾

教育部今天宣布開放全球已在學的境外學位生返台，不到一小時又轉彎宣布獨排陸生。大學主管對這項一日兩變的決議表示遺憾與無奈，並說教育是兩岸交流中最中立的一環，如沒護住，對兩岸關係衝擊更深。教學端也受影響，109學年起只剩陸生要透過遠距學習，其餘境外生都能坐在課堂，大學教師得為了政治化的教育政策備兩套課。

台灣科技大學校長廖慶榮表示，目前仍不能返台的境外舊生就是陸生，教育部做此決議等於沒開放。他感嘆，這些陸生舊生因嚮往台灣的教育環境而來，根本沒想到會捲入政治問題，何其無辜。呼籲教育應獨立於政治之外，如要搞政治，也該從新學期開始，而不是限制舊生返台。

銘傳大學國際教育交流處處長劉廣華也說，教育是兩岸交流中最中立的一環，教育部無論如何都應該開放陸生。

世新大學校長吳永乾批評我國邊境防疫手續不科學也沒邏輯，我國機場入境防疫明明一視同仁，如有症狀都循統一流程處理，不料境外生返台竟然分國別，毫無道理。

吳永乾也不認同教育部開放入境還分新生、舊生兩批人，並將新生排在最後。政府雖已開放全球應屆畢業生、陸生以外的學位舊生，不過港澳等19個中低風險國以外的新生都還不能入境。

吳永乾說，新生來台的準備期程比舊生更長，簽證、班機等手續都要花時間辦理，無法說來就來。呼籲我國政府起碼給出明確的開放期程，讓今年6月底確定錄取國內各大學的新生有個心理準備，不必每天憂愁能否入境。

舊生不入境也將影響各大學109學年的教學準備，廖慶榮說，教育部獨排陸生，未來只剩陸生要透過遠距學習，其餘境外生都能坐在課堂，大學教師得為了政治化的教育政策備兩套課。