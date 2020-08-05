境外生解禁政策大轉彎 獨缺陸生 「當我們很好耍？」

教育部發函各大專校院，宣布即日起開放應屆畢業生以外的境外舊生來台檢疫就學，但傍晚又急轉彎，表示「因兩岸考量」解禁名單排除陸生。不少陸生反彈「政策朝夕令改」，暫緩來台已近200天等到的卻是教育部髮夾彎。

教育部從六月中旬陸續開放19個低風險及中低風險國家或地區的應屆畢業及新舊生返台。7月22日又開放其他國家應屆畢業生入境，包含應屆畢業的陸生。教育部今天第一時間發文給各大學指「開放19個國家／地區以外之境外生在學學位生來台就學」，未排除陸生。

教育部次長劉孟奇傍晚也接受媒體採訪，表示所有境外（新生以外）在學生今天起可申請入境，符合資格者估計有1萬多人，其中有5000多名陸生，占最大宗；至於境外新生解禁時程，要看檢疫秩序及情形而定。

但劉孟奇在回答記者提問時，臨時被幕僚通知，離席近3分鐘。回來後，改口表示，「因兩岸相關的一些考量」，陸生不在解禁範圍內，僅限應屆畢業生可申請來台，在場記者一片譁然。

記者追問排除陸生的主因為何？劉解釋，原公文發布後，兩岸事務主管機關（即陸委會）對於開放陸生舊生「有不同意見」，把矛頭指向陸委會。教育部今晚也將緊急向各大學發出第二版公文「補正」解禁政策將排除陸生。

國民黨大陸事務部主任左正東表示，境外生解封涉及跨部會事務，如今教育部公文都發了，政策還臨時喊卡，「這是行政院的失能」，呼籲行政院長蘇貞昌出面說明；陸委會也要解釋清楚「兩岸考量」到底是什麼考量？

關注境外生解禁政策多時的陸生返台推動組，今天也在臉書分享消息，表示陸生從今年2月底已暫緩來台約200天，卻是「等來髮夾彎」，他們持續呼籲外界協助連署，盼教育部「回心轉意」解禁陸生返台。也有不少陸生表示，政策朝夕令改「無言以對」、「當我們很好耍嗎？」