內湖奧斯福爾幼兒園學費超收7萬還爆AB帳 北市開罰6千

北市內湖區私立奧斯福爾幼兒園，遭家長踢爆每學期學費不僅與全國教保資訊網登載4萬9800元不符，若再加上材料費、點心費，每學期竟超收到12萬元，還用AB帳規避稽查。台北市教育局今開出6000元罰單，要求該園將超收費用於109年8月18日前返還家長。

家長5月中向台北市教育局投訴奧斯福爾幼兒園超收學費，教育局到場查核，卻發現收據跟教保網上資訊相符，事後家長提出收據證據，教育局7月底二度登門，由於收據是兩聯，稽查員詢問業者「這聯是家長提供，你們有嗎？」，業者當下坦承不諱，確實存有AB帳，也超收學費，教育局依「幼兒教育及照顧法」第49條，開罰業者新台幣6000元，並要求限期改善。

投訴家長指出，「北市私立奧斯福爾幼兒園」在全國教保網登記全學期（5個月）總收費為4萬9800元，但家長的月費收據，卻是收費24周（6個月），且單註冊費就要5萬9000元，另再加上材料費、點心費等費用，一學期收費近12萬。

此外，幼兒園不僅學費超收，戳章也有兩種，該名家長指出，家長收據蓋的是「奧斯福爾」，教育局查核戳章卻是「奧斯福爾幼兒園」，疑用AB帳規避稽查。