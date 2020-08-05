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境外舊生解封為何「排除陸生」？ 教部：陸委會有意見

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
陸生僅限應屆畢業生可申請來台就學。 本報資料照
陸生僅限應屆畢業生可申請來台就學。 本報資料照

教育部今天發函給全台大專校院，宣布各國境外舊生全面解禁來台就學，範圍涵蓋5000多名未入境的非應屆畢業陸生舊生。但教育部傍晚態度緊急逆轉，次長劉孟奇在記者會改口表示，「因兩岸考量」此波境外舊生解禁來台，排除陸生；劉稍晚也說明，主因是陸委會有意見。

劉孟奇表示，境外生開放來台檢疫14天就學，教育部從6月起，一向是循序漸進，評估各階段的檢疫秩序及情況，再考量下一階段解封名單。

劉孟奇表示，教育部考量境外生簡易來台秩序及檢疫情形良好，今日決定放寬19個中低風險國家及地區以外的境外舊生來台，其中也包含中國大陸。

但公文發出後，劉孟奇表示，兩岸事務主管機關（陸委會）對於非應屆畢業生的陸生舊生來台，「有不同意見」，表示「因兩岸情勢，希望教育部審慎評估」，教育部尊重陸委會權責及意見，暫緩開放非應畢的陸生舊生。

劉孟奇也說，今天晚上將補正已發出的公文。後續會再與兩岸事務主管機關（陸委會），審慎評估開放非應屆畢業的陸生舊生來台時機。

教育部今天發函給全台大專校院，宣布各國境外舊生全面解禁來台就學，範圍涵蓋5000多名未入境的非應屆畢業陸生舊生。但教育部傍晚態度緊急逆轉，次長劉孟奇在記者會改口表示，「因兩岸考量」此波境外舊生解禁來台，排除陸生；劉稍晚也說明，主因是陸委會有意見。讀者提供
教育部今天發函給全台大專校院，宣布各國境外舊生全面解禁來台就學，範圍涵蓋5000多名未入境的非應屆畢業陸生舊生。但教育部傍晚態度緊急逆轉，次長劉孟奇在記者會改口表示，「因兩岸考量」此波境外舊生解禁來台，排除陸生；劉稍晚也說明，主因是陸委會有意見。讀者提供

教育部 陸生 陸委會

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