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髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

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髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
陸生僅限應屆畢業生可申請來台就學。 本報資料照
陸生僅限應屆畢業生可申請來台就學。 本報資料照

教育部今天發函給全台大專校院，表示已報請指揮中心同意，各國境外舊生全面解禁來台就學，其中包含5000多名未入境的在學陸生。但教育部次長劉孟奇傍晚接受記者採訪時，卻臨時離席3分鐘，回來後立刻改口表示「因兩岸考量」，排除陸生舊生來台，陸生僅限應屆畢業生可申請來台就學。

根據教育部今天發布給各大學的公文內容，考量目前境外生入境秩序以及檢疫情形良好，且各大學也盤點校內外獨層或獨棟檢疫宿舍，教育部已報請指揮中心同意，開放更多境外生來台就學，且包含最大宗的陸生舊生。

消息一出，教育部次長劉孟奇傍晚接受記者採訪，且盤點此波境外生解禁，共有約1萬名境外舊生符合資格，其中包括中國大陸、印尼、歐美等國的境外舊生，又以陸生占約5000多名，為最大宗。

但在記者提問環節，劉孟奇突然接獲幕僚通知而被迫中斷回應，轉身離開現場。過了3分鐘後，向記者改口表示，境外舊生解禁政策，排除陸生，讓在場記者聽了傻眼。

劉孟奇表示，「因為跟兩岸相關的一些考量」，陸生方面，暫緩境外舊生來台，維持應屆畢業生才可申請來台就學。現場有記者提問，「兩岸考量是政治考量，還是疫情考量？」劉孟奇僅回應，最新政策依公文為準。

教育部今天發函給全台大專校院，表示已報請指揮中心同意，各國境外舊生全面解禁來台就學，其中包含5000多名未入境的在學陸生。但教育部次長劉孟奇傍晚接受記者採訪時，卻臨時離席3分鐘，回來後立刻改口表示「因兩岸考量」，排除陸生舊生來台，陸生僅限應屆畢業生可申請來台就學。（讀者提供）
教育部今天發函給全台大專校院，表示已報請指揮中心同意，各國境外舊生全面解禁來台就學，其中包含5000多名未入境的在學陸生。但教育部次長劉孟奇傍晚接受記者採訪時，卻臨時離席3分鐘，回來後立刻改口表示「因兩岸考量」，排除陸生舊生來台，陸生僅限應屆畢業生可申請來台就學。（讀者提供）

陸生 教育部 疫情

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