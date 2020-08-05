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林口某國中疑拒轉學生 議員怒批「霸凌孩子的受教權」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議員蔡淑君今在臉書發文批評，林口區某公立國中校長以不實理由拒收2名學生。記者吳亮賢／翻攝
新北市議員蔡淑君今在臉書發文批評，林口區某公立國中校長以不實理由拒收2名學生。記者吳亮賢／翻攝

新北市議員蔡淑君今在臉書發文批評，林口區某公立國中校長以「人數額滿」、「不收非學區」為由，拒收2名學生，且經查證後，該校並無上述狀況，質疑根本是「挑學生，霸凌家長和孩子的受教權」，對此教育局表示，其中一名轉學生已轉入別間學校，另一名改分發的學生，學校除經核定額滿外，不得拒收。

蔡淑君指出，近期接獲不同家庭、不同年段的2名學生家長陳情，先後欲轉入C公立國中，明明學生數未滿額，校長卻通通拒收，理由竟是「某外地學校轉來，會適應不良」、「我們學校也額滿」、「我不收非我學區內的」。

蔡淑君表示，經查證，其中一名學生是C校學區，另一名學生則是原學校額滿才轉分發，且教育局表示，該校並沒有滿額，質疑校長預設立場及說謊，「蠻橫無理更是霸凌家長和孩子的受教權」。

對此教育局表示，其中一名學生為8年級轉學生，因C校8年級已額滿，所以已經轉入別間學校，另一位則是即將升上7年級的學生，因原學校額滿須改分發至C校，目前已確定可以就讀。

教育局說，依據「本市國民中學新生分發及入學作業要點」，改分發學校除經本局核定額滿外，不得拒收學生，且改分發之學生無須再遷戶籍，將尊重家長教育選擇權，改分發學校亦會全力協助。

教育局 霸凌

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