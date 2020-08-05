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1250家私幼簽約加入準公幼 平價教保名額再增13.1萬

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
109學年共1250家幼兒園所申請加入準公共幼兒園機制，可提供超過13.1萬個就學名額。本報資料照片
109學年共1250家幼兒園所申請加入準公共幼兒園機制，可提供超過13.1萬個就學名額。本報資料照片

教育部國教署表示，109學年共1250家幼兒園所申請加入準公共幼兒園機制，可提供超過13.1萬個就學名額。近日接到全國幼教團體反映，部分私立幼兒園來不及在期限內申請加入，申請期限展再延至8月15日止。地方政府將持續受理申請案件，增加家長平價教保服務選擇的機會。

國教署指出，109學年共1250家幼兒園所加入準公幼，比108學年多出一成。108學年私幼參與準公共機制者計共1098園，可提供11.3萬個就學名額。教育部規定，私幼若簽約加入準公幼，每生每月不得收超過1萬元，教保員薪資要高於2.9萬元。

新北市大鵬幼兒園去年加入準公幼，負責人陳建平表示，準公幼讓家長只要月繳4500元，不但減輕學費壓力，也讓幼兒園招生更有說服力，就學學生因此變多，自然能給老師好的福利。

但中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲說，不少私幼無意願加入準公幼，加入後收費有限制，業者給薪受影響，但政府不願補貼薪資給優質教保員。此外，有些縣市土地和薪資行情較高，準公幼制度卻提供一致的收費標準給各縣市私幼，對不少業者來說缺乏誘因。

洪懿聲指出，準公幼制度是參考日本，但日本的無償化教育將全國私幼納入，另一邊同時提供津貼給家長，讓家長不必負額外學費。反觀我國，蔡英文政府提出「零到六歲國家養」政策尚未落實，民眾還要多花4500元送小孩進品質不一的準公幼，凸顯我國幼托政策只做半套。

公幼 幼兒園 薪資

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