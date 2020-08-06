東海大學人文創新與社會實踐 開創台中舊城的一扇窗

文 / 東海大學 提供

東海大學校本部圖書館大門，近幾個月右邊牆面的框格裡，多了一個定期更換內容的「城事劇場」故事櫃。這是由東海人文創新與社會實踐計畫團隊獲科技部補助，進行台中中區的重振復興規劃，近期即設計、佈置了微型展，以一個可定期更換內容的「城事劇場」故事櫃呈現；團隊希望能夠藉由每一期不同的主題，向大家介紹計畫執行場域「台中市舊城區」的人事物，拉近大學生活與社會脈動間的距離。

台中中區是一個承載豐富歷史的舊城，雖然隨著時代變遷，如今的中區已經不像過往那般繁榮，但近年來卻也成為政府單位希望重振復興的場域。而東海人文創新與社會實踐計畫團隊，便是以台中中區的重振復興為標的，串聯多名校內跨領域專任教師共同擘畫，並向科技部主責單位提出申請、進而成為國內極少數獲得補助的5所大學之一，也是其中唯一的私立大學。

東海人文創新與社會實踐計畫團隊設計城市故事櫃，拉近大學生活與社會脈動間的距離。 圖／東海大學 提供
東海人文創新與社會實踐計畫團隊設計城市故事櫃，拉近大學生活與社會脈動間的距離。 圖／東海大學 提供

而自從107年執行至今，團隊為了深度理解中區文化，持續透過田野採訪，搜集在地人物的故事，並加以爬梳、整理、發表，定位為「城市的邊緣書寫」及「庶民的生活歷史」。團隊指出，希望跳出以經濟、政治、商業、城市發展等主流論述路線，改採庶民的角度，做為一個觀看中區的視角；一方面帶出更濃厚的生活色彩與群眾情感，一方面也呼應整個舊城演變的歷史脈絡。而這些訪談所得的故事，就成了故事櫃微型展的最佳素材。因為整個城市就是一個大型故事櫃，裝滿屬於大家的、各形各色的人生故事。

東海故事櫃的展示內容，是以舊城區第2市場為主題，把飲食與色彩冶於一爐，並提供精緻小卡與報導市場麵店人物故事的小報，讓觀者在看過展覽之後，可以將個人對於市場文化的理解和印象一併帶走。東海大學表示，不同地點的不同櫃體，以不同的設計主軸呈現；主要目標在於為台中市中區創造更鮮活、更友善的漫遊動線，讓走在街區的人。偶爾可以停下腳步，看看故事櫃上的微型展，帶著閒情逸致去認識舊城豐富的生活內涵。

圖／東海大學 提供
圖／東海大學 提供

東海大學以人文博雅精神立校，在2020英國泰晤士高等教育（THE）機構公布「世界大學影響力排名」(University Impact Rankings)，獲得私校第一，全國第三。

校長王茂駿表示，學校重視博雅教育及數位學習，中長程計畫也持續發展文化、社會、經濟以及生態四大永續，並鼓勵學生跨域學習。近年，東海大學也積極深化鄰里合作，並結合中部五大工業區產學策略聯盟。王茂駿說，科技人需要人文素養，人文人需要科技知識，期許所有東海的學生都培育具備僕人領袖的精神及獨立思考的能力，並在大學時期拓展視野格局。

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