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嘉縣首次集中辦國中新生亂數編班 保障學生學習權益

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府今天上午首次集中辦理公私立國中及完全中學國中部一年級新生電腦亂數編班。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午首次集中辦理公私立國中及完全中學國中部一年級新生電腦亂數編班。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天上午首次集中辦理嘉義縣公私立國中及完全中學國中部一年級新生電腦亂數編班，落實常態編班，保障每位學生相同的基本學習資源，重視每個孩子的天賦及學習能力，並致力培養學生德智體群美五育均衡發展。

教育處長陳添丁表示，面對首次集中辦理常態編班，或許部分學校仍有些擔憂，常態編班是個理念與價值，並沒有對與錯，感謝翁縣長一路以來對推動優質教育的大力支持，期望嘉義縣莘莘學子相信常態編班後，選擇留在嘉義縣。

縣長翁章梁表示，由縣府辦理的做法更能落實教育平權，保障每個孩子的學習權益，縣府將持續推動教師增能，加強教師進行多元化教學的能力，針對不同特性的孩子，實施差異性教學與多元評量，跳脫傳統教學和紙筆測驗的框架，幫助孩子成就亮點。

教育處表示，常態編班下，學生可透過分組教學或學校社團，接觸加深加廣的課程或進行補救教學，特定學習能力較優秀的學生，學校也可申請設立相關資優班或藝術才能班，幫助孩子學習，人際關係上，常態編班使同學間的異質性加大，擴展學生的視野，活化思考能力，增加包容力與同理心。

根據現行規定，國小及國中各年級實施常態編班，編班作業可由地方縣市政府辦理或各校自行辦理，嘉義縣過去採各校自行辦理，但有部分學校的作業長期缺乏公開透明，造成學習資源分配不平均、未重視學生多元能力及學生遭歧視產生偏差行為等事件頻傳。

嘉義縣政府今天上午首次集中辦理公私立國中及完全中學國中部一年級新生電腦亂數編班。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午首次集中辦理公私立國中及完全中學國中部一年級新生電腦亂數編班。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午首次集中辦理公私立國中及完全中學國中部一年級新生電腦亂數編班，縣長翁章梁（中）、教育處長陳添丁（左二）等人參與。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午首次集中辦理公私立國中及完全中學國中部一年級新生電腦亂數編班，縣長翁章梁（中）、教育處長陳添丁（左二）等人參與。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁 人際關係

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