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全校安靜讀15分鐘的課外讀物 獲閱讀教育界的奧斯卡
嘉義市提報3所國中小學參加教育部2020閱讀磐石獎，興安國小、玉山國中獲閱讀學校獎，蘭潭國中教師林麗雯拿下閱讀推手獎，市府教育處長林立生指出，這個獎項宛如國中小閱讀教育的奧斯卡獎，今年提報學校全數獲獎，顯見嘉義市長期扎根閱讀教育，成績斐然。
全國僅有26所小學獲得閱讀磐石獎，興安國小是嘉義市唯一一所國小獲獎，以「飛『閱』八掌溪，跨域樂讀趣」主題推動閱讀教育，透過「量多、質精、自動好」等三大策略執行，興安國小4年前就曾獲閱讀磐石獎，也是校長陳文瑜任內第3座獎項。
陳文瑜說，每天有15分鐘晨間閱讀時間，全校師生包括校長，都會一起安靜地看課外讀物，營造閱讀氛圍，各個年級也有不同閱讀理解教學，例如5年級就是「詰問作者」，學生看完書後探究作者的創作動機，一年級學生則引導孩子從封面預測書本內容。
陳文瑜說，最後希望孩子能夠運用閱讀所學進行專題探究，解決問題，然後進行專題報告，向同學以及學弟妹們分享，今年以「好食」為核心，培養孩子完整的食育核心素養，希望學生「喜歡閱讀、學會閱讀、享受閱讀」。
玉山國中校長鄭振銘表示，今年以「玉山跨閱Learn Up」推動閱讀方案，打破學科框架，透過跨學科、跨場域、跨距離等策略，帶領學生向大自然學習，培養終身學習的跨域人才，團隊堅信透過「閱讀」可以帶領孩子克服恐懼，並實現夢想。
蘭潭國中閱讀推手林麗雯是校內推動閱讀教育的靈魂人物，以擔任導師、數學教師、桌遊引導師、閱讀推動教師4種不同角色而設計閱讀推動策略，例如遊戲或競賽，引起學生閱讀動機，讓孩子提升閱讀能量，並進而提升學習注意力。
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