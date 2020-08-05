提升多螢世代的科技素養 上百教師台南練功

受到全台資訊教師期待且重視的「教育科技周」今起兩天在台南登場。台南市教育產業工會表示，此活動是希望為偏鄉的孩子盡分心力，為偏鄉的教師引進更多資源，透過資訊課程，建立科技領域教師交流平台，打開教師視野。

主辦教育科技周的樹林國小主任楊易霖表示，這兩天教育科技周的主軸是因應新課綱上路1年後，檢視現場教師所需的素養能力，設計一連串課程，包含「新課綱下多螢世代的科技素養」、「從新課綱下科技素養的養成，看事實查核的重要性」等，藉由不同主題的分享，幫助現場教師釐清相關概念，明確認識新課綱。

台南市教育產業工會副理事長陳杉吉表示，教師組織一向支持教師由下而上的自主學習力量，更樂於搭建教育交流平台，為基層教師提供資源。期許透過兩天的研習，讓全台上百位教師掌握「多螢世代的科技素養」，教師們在暑假中培養教學能力、開展教學視野，能在未來的教學過程中帶給學生不同的學習。