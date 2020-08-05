快訊

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提升多螢世代的科技素養 上百教師台南練功

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
「教育科技周」今起在台南登場，希望透過資訊課程，建立科技領域教師交流平台。記者鄭惠仁／攝影
「教育科技周」今起在台南登場，希望透過資訊課程，建立科技領域教師交流平台。記者鄭惠仁／攝影

受到全台資訊教師期待且重視的「教育科技周」今起兩天在台南登場。台南市教育產業工會表示，此活動是希望為偏鄉的孩子盡分心力，為偏鄉的教師引進更多資源，透過資訊課程，建立科技領域教師交流平台，打開教師視野。

主辦教育科技周的樹林國小主任楊易霖表示，這兩天教育科技周的主軸是因應新課綱上路1年後，檢視現場教師所需的素養能力，設計一連串課程，包含「新課綱下多螢世代的科技素養」、「從新課綱下科技素養的養成，看事實查核的重要性」等，藉由不同主題的分享，幫助現場教師釐清相關概念，明確認識新課綱。

台南市教育產業工會副理事長陳杉吉表示，教師組織一向支持教師由下而上的自主學習力量，更樂於搭建教育交流平台，為基層教師提供資源。期許透過兩天的研習，讓全台上百位教師掌握「多螢世代的科技素養」，教師們在暑假中培養教學能力、開展教學視野，能在未來的教學過程中帶給學生不同的學習。

陳杉吉說，這次的教育科技周是為今年度教師組織籌畫的「Eureka!fun教育」揭開序幕，年底在南紡世貿展覽中心將有更大的「創意教育」嘉年華，結合藝術領域與科技領域的教學成果，現更多元的教育面貌。

「教育科技周」今起在台南登場，希望透過資訊課程，建立科技領域教師交流平台。記者鄭惠仁／攝影
「教育科技周」今起在台南登場，希望透過資訊課程，建立科技領域教師交流平台。記者鄭惠仁／攝影

課綱 素養 偏鄉

延伸閱讀

新課綱上路高中教師過勞 今工會舉牌向潘文忠抗議

高中教師今陳情 籲教育部增加員額

高中分組選修課增 全中教籲增員額避免教師過勞

教部：向政院爭取教師員額控管權

相關新聞

北市公幼1.1萬備取搶破頭 北市副市長蔡炳坤：家長觀念要改

台北市507家私立幼兒園，符合中央準公共化幼兒園條件的有204家，約有1.5萬名額。去年有90家簽約加入，109學年度再...

師資培訓、學習平台 助新住民二代接軌

教育部統計，國中小學生近一成為新住民子女，有些人在從小在新住民父母親的原生國成長，華語文或人際關係面臨困難。教育部利用寒...

提升多螢世代的科技素養 上百教師台南練功

受到全台資訊教師期待且重視的「教育科技周」今起兩天在台南登場。台南市教育產業工會表示，此活動是希望為偏鄉的孩子盡分心力，...

【中小學行政荒1】組長屎缺沒人想做 代理教師被迫推入火坑

每逢暑假，中小學就會出現一次行政逃亡潮。台北市螢橋國小近期辦理109學年度代理教師甄選，一口氣開了八個行政缺，包括教學、註冊、衛生、訓育、體育、資訊、特教等組長缺，其中特教組長更已「第三招」，讓不少第一線教師直言「太誇張」。

花蓮市公托家園將啟用 收托2歲以下嬰兒今起受理登記

花蓮第二座、位於花蓮縣社會福利館的花蓮市社區公共托育家園，即將於下月開始營運，74坪大的空間，收托12名2個月到2歲的嬰...

學生團保改由政府負擔理賠盈虧 300萬學童受益

為減輕學生因應疾病或意外事故的經濟負擔，教育部國教署表示，已與各地方政府推動高級中等以下學校及幼兒園學生團體保險，109...

高教大老陳振貴結束21年校長任期 赴中部籌備實驗高中

教育界大老級人物陳振貴，曾任靜宜大學、嶺東科技大學及實踐大學3所大學校長長達21年。今年7月底，陳振貴從實踐大學校長職位...

桃市海湖小公托家園開幕 下午起受理12嬰幼托育抽籤

桃園市公設民營的蘆竹區海湖社區公共托育家園今天中午開幕，由市長鄭文燦主持按鈕啟用，這也是桃園第10個針對2月到2歲嬰幼兒...

新課綱上路高中教師過勞 今工會舉牌向潘文忠抗議

教育部今天在基隆市舉辦全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議，全國高級中等學校教育產業工會成員在場邊舉牌、呼口號，要求擴...

「八行詩」創始詩人岩上辭世 李永得表達不捨及哀悼

以「八行詩」聞名、長於社會寫實的詩人岩上，於1日深夜辭世，享壽82歲。岩上的創作格言是「在儉樸的生活和審視繁複的社會現象...

橫刀奪愛搶建國啤酒場校地？ 北科大喊冤

台北科技大學欲爭取建國啤酒廠作為校地，引發爭議。北科大近日發表聲明，指出建啤廠案陷僵局，是因北市府和台酒無法達成協議。北...

搬離都市換取更大校地 全台僅3所大學完成遷校

國立大學人多地少，位市中心的大學難擴張校地，舉校遷往外縣市也是一種做法。教育部表示，目前有三所大學完成校本部遷移，包括台...

熱門新聞

高教大老陳振貴結束21年校長任期 赴中部籌備實驗高中

北市公幼1.1萬備取搶破頭 北市副市長蔡炳坤：家長觀念要改

花蓮市公托家園將啟用 收托2歲以下嬰兒今起受理登記

學生團保改由政府負擔理賠盈虧 300萬學童受益

東泰高中奪全國高中電競聯賽冠軍 年底赴烏克蘭世界賽

新課綱上路一年 高中師抗議過勞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。