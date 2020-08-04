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學生團保改由政府負擔理賠盈虧 300萬學童受益

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
109學年學生團保由國泰人壽保險股份有限公司承保，約300萬名學生及幼童受益。本報資料照片
109學年學生團保由國泰人壽保險股份有限公司承保，約300萬名學生及幼童受益。本報資料照片

為減輕學生因應疾病或意外事故的經濟負擔，教育部國教署表示，已與各地方政府推動高級中等以下學校及幼兒園學生團體保險，109學年度由桃園市政府教育局承辦招標工作，並由國泰人壽保險股份有限公司承保，約300萬名學生及幼童受益。今年首度改由政府負擔理賠盈虧，不由承保公司負責。

國教署表示，今年學生團體保險改採政策保險制度，招標作業區分為保險費及行政作業事務費，承保公司不負擔理賠盈虧，而由政府負起最後責任。政策保險也明定為強制性政策保險，凡符合「高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒團體保險條例」的學生及幼兒定義者都應參加，全面保障全國約300萬學生及幼童的平安。

國教署說，學生團體保險承保作業每年由各地方政府教育主管機關輪流辦理，今年由桃園市政府教育局、台灣銀行採購部等相關單位辦理，已完成招標作業。盼各界珍惜學生團體保險資源，對各項理賠，應確實依照「高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒團體保險條例」及相關子法與保單條款規定申請，以符合保險互助與公平正義原則，讓制度源遠流長，永續照顧校園學童。

保險 教育局

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