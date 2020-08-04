北市失業勞工子女就學補助開跑 符合5要件就可申請

台北市勞動局表示，為讓失業勞工家庭子女能安心就學，只要設籍台北市，符合相關資格，即日起至9月30日止，開放失業勞工子女就學補助申請，補助額度為公立高中職5000元，私立高中職、公立大專院校1萬2000元，私立大專院校2萬6000元。

台北市勞動教育文化科長蔡惠雅表示，近三年平均每學期核定補助款約200萬元，主要是針對父母短期失業；以108學年度第2學期為例，共補助93人，其中公立高中3人、私立高中0人、公立大專25人、私立大專65人。

蔡惠雅表示，補助對象以私立大專院校為多，主要是高中端教育部都有補助款，為落實「資源不重複」，不能重複申報；且該款項屬於救急費，若父母突然失業，就能來申請。

勞動局表示，只要設籍台北市、非自願離職期間為109年4月1日起至109年9月30日止、申請人及配偶108年度綜合所得總額合計在新台幣148萬元以下、子女就讀國內高中職或大專院校，且未領有其他政府單位提供就學費用補助，或學雜費減免者，即可提出申請。

勞動局提醒，民眾申請時需備妥申請書，並附上在學子女109學年度第1學期就學繳款單，及完成繳款證明單影本、最近一次失業給付認定收執聯或非自願離職證明文件影本、申請人及配偶108年度綜合所得稅各類所得資料清單及戶口名簿影本，即日起至9月30日前，以掛號郵寄至「11008臺北市信義區市府路1號東北區5樓臺北市政府勞動局勞動教育文化科收」，相關訊息可洽1999轉3318。