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北市公幼1.1萬備取搶破頭 北市副市長蔡炳坤：家長觀念要改

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市長柯文哲上任力推「台北版準公共幼兒園」，今舉行授證記者會，共有16家新加入。記者趙宥寧／攝影
台北市長柯文哲上任力推「台北版準公共幼兒園」，今舉行授證記者會，共有16家新加入。記者趙宥寧／攝影

北市507家私立幼兒園，符合中央準公共化幼兒園條件的有204家，約有1.5萬名額。去年有90家簽約加入，109學年度再新增16家，共計提供7362名招收名額，但今年光公幼備取就有1.1萬，扣除準公幼原園學生，僅釋出2400個新生名額，公共化教保資源仍供不應求。

公共化幼兒園包含公幼、非營利、準公共幼兒園三類。台北市副市長蔡炳坤表示，因應少子化，普通公幼不能設太多，以防未來有閒置空間，也不可能讓公家取代市場，但會持續增設非營利、準公共幼兒園，目標是一成非營利、兩成準公共、四成公幼，其餘三成保留私幼發展空間，只要準公共能提高到1萬名額，就能達成目標，預計111年實現。

蔡炳坤也提醒，今年沒抽到公幼者，建議家長「觀念要慢慢改變」，非營利、準公幼的品質、月費，也與公幼差不多。

台北市長柯文哲上任力推「台北版準公共幼兒園」，今舉行授證記者會，共有16家新加入。蔡炳坤表示，為鼓勵民間業者加入，今年起投入1億，第1年可核獲30萬至100萬元補助，用於教保服務人員薪資，或校舍改善；第2年則依考評核獲10萬至20萬不等補助經費；若教師首年薪水就達3.3萬，業者每年調薪差額，將由政府負擔7成，提升教保服務人員薪資待遇。

目前204家私幼僅106家加入準公共，教育局官員坦言，多數私幼仍因收費彈性低，不願加入行列，今年準公幼簽約合作期限展延到8月15日，將持續與私幼業者溝通，邀更多私幼加入，今年公共化比率應可提升至58%。

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