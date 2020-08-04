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清水東山國小操場整建開工 蔡其昌：將是最棒生日禮物

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區東山國小今天舉行操場整建工程開工祈福典禮，立法院副院長蔡其昌等人參加。記者游振昇／攝影
台中市清水區東山國小今天舉行操場整建工程開工祈福典禮，立法院副院長蔡其昌等人參加。記者游振昇／攝影

台中市清水區東山國小獲教育部經費補助，操場將整建，今天舉行工程開工祈福典禮，總經費530萬，預計年底約11月完工，剛好是學校50周年校慶，將是全校師生及東山社區最棒的生日禮物。

東山國小在清水鰲峰山東側，創校至今50年，也是東山社區內唯一一處公有運動場地，校園跑地及球場已達10年使用年限，去年提出整建計畫後獲教育部核定補助總經費530萬元，中央出資70%、地方30%。

今天的整建工程開工祈福典禮由校長侯素綿和地方人士參加，立法院副院長蔡其昌、台中市議員王立任、台中市教育局、東山里長王偉權、大楊派出所長林士欽、家長會長王振賓和50週年校慶籌備會主委李榮志等人出席祈福活動，年底完工時，將是東山國小50周年慶最棒的生日禮物。

蔡其昌表示，去年會勘大家共同承諾，將集結眾人之力爭取這項「生日大禮」，這是他和全校師生、家長會共同努力的成果，未來他也將在中央持續爭取經費來改善校園問題。

王立任指出，東山國小是推行書法教育多年的學校，學生們剛獲得台中市語文競賽多項佳績並進入全國複賽，這是對學校辦學很大的肯定，孩子們的大小事，他將持續關注及協助。

侯素綿說，很感謝老師們努力辦學，犧牲暑假辦理各項活動來充實學生們的暑期生活，看見老師們把學生當成自己的孩子般，就是東山國小最大的驕傲。

台中市清水區東山國小今天舉行操場整建工程開工祈福典禮。記者游振昇／攝影
台中市清水區東山國小今天舉行操場整建工程開工祈福典禮。記者游振昇／攝影
台中市清水區東山國小今天舉行操場整建工程開工祈福典禮。記者游振昇／攝影
台中市清水區東山國小今天舉行操場整建工程開工祈福典禮。記者游振昇／攝影

台中市 教育部

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