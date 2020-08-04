聽新聞
test
0:00 / 0:00
清水東山國小操場整建開工 蔡其昌：將是最棒生日禮物
台中市清水區東山國小獲教育部經費補助，操場將整建，今天舉行工程開工祈福典禮，總經費530萬，預計年底約11月完工，剛好是學校50周年校慶，將是全校師生及東山社區最棒的生日禮物。
東山國小在清水鰲峰山東側，創校至今50年，也是東山社區內唯一一處公有運動場地，校園跑地及球場已達10年使用年限，去年提出整建計畫後獲教育部核定補助總經費530萬元，中央出資70%、地方30%。
今天的整建工程開工祈福典禮由校長侯素綿和地方人士參加，立法院副院長蔡其昌、台中市議員王立任、台中市教育局、東山里長王偉權、大楊派出所長林士欽、家長會長王振賓和50週年校慶籌備會主委李榮志等人出席祈福活動，年底完工時，將是東山國小50周年慶最棒的生日禮物。
蔡其昌表示，去年會勘大家共同承諾，將集結眾人之力爭取這項「生日大禮」，這是他和全校師生、家長會共同努力的成果，未來他也將在中央持續爭取經費來改善校園問題。
王立任指出，東山國小是推行書法教育多年的學校，學生們剛獲得台中市語文競賽多項佳績並進入全國複賽，這是對學校辦學很大的肯定，孩子們的大小事，他將持續關注及協助。
侯素綿說，很感謝老師們努力辦學，犧牲暑假辦理各項活動來充實學生們的暑期生活，看見老師們把學生當成自己的孩子般，就是東山國小最大的驕傲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言