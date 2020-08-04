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中原大學育成中心團隊 研發居家製肥機獲國外大獎

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
居家製肥操作步驟簡單。圖／中原大學提供
居家製肥操作步驟簡單。圖／中原大學提供

中原大學育成中心扶植成立的RE Green環意有限公司，研發居家製肥機，能將生廚餘在短短四周製成堆肥，且體積小、免插電，適合放置於廚房流理台上，供居家廚餘回收再利用，今年5月赴美舊金山「TechCrunch Disrupt San Francisco 2019」參展，拿下義大利國際設計大賽 A'Design Award-永續產品綠色設計銅獎，將台灣的綠色環保概念傳遞給全世界。

共同創辦人曾鈺婷和陳世成表示，居家製肥機集結攪碎區、生成區和液肥收集三大功能為一體，將零廢棄循環的想法完整具體得呈現。最上層採用安全攪碎的原理，轉動將生廚餘攪碎，增加廚餘與酵素作用的表面積，落到中間的生成區後加速堆肥生成，並由最下層蒐集液肥，將每個可再利用的養分都不放過，短短四週內就能靜置生成有機肥。

另外，加入獨家專利的「抑臭酵素包」，製成的有機肥沒有腐臭味，而是帶有土味，搭配機器內的活性碳裝置，透氣又能避免蚊蟲孳生，達到雙層防護效果。讓廢棄食材變黑金，提升大眾對於自然循環的想法，並藉此慢慢推廣綠色生活及永續城市的概念。

團隊指導老師高靖航也指出，一般市府回收的廚餘需要經過半年的時間才能作為堆肥使用，團隊研發的產品則讓生廚餘壓縮在四週內完成，令人讚嘆。

曾鈺婷和陳世成在中原大學產業加速器暨育成中心協助下，於2018年成立RE Green環意有限公司。曾榮獲第三屆桃園社會企業創業競賽第一名、2019新創千里馬創業競賽優選，今年5月更受邀赴美國舊金山「TechCrunch Disrupt San Francisco 2019」參展，拿下義大利國際設計大賽 A'Design Award-永續產品綠色設計銅獎。

RE Green環意有限公司的居家製肥機也吸引行政院政務委員唐鳳在群眾募資平台「嘖嘖」上站台，希望讓產品量化上市。RE Green也期待未來透過居家製肥機，能更進一步建立「食物零廢棄交換平台」，交換肥料與種植品，讓食品從產地到餐桌不假他人之手，一起邁向永續社會。

RE Green居家製肥機能將生廚餘在短短四周製成堆肥，且體積小、免插電，適合放置於廚房流理台上，供居家廚餘回收再利用。圖／中原大學提供
RE Green居家製肥機能將生廚餘在短短四周製成堆肥，且體積小、免插電，適合放置於廚房流理台上，供居家廚餘回收再利用。圖／中原大學提供

廚餘 舊金山

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