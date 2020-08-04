中原大學育成中心團隊 研發居家製肥機獲國外大獎

中原大學育成中心扶植成立的RE Green環意有限公司，研發居家製肥機，能將生廚餘在短短四周製成堆肥，且體積小、免插電，適合放置於廚房流理台上，供居家廚餘回收再利用，今年5月赴美舊金山「TechCrunch Disrupt San Francisco 2019」參展，拿下義大利國際設計大賽 A'Design Award-永續產品綠色設計銅獎，將台灣的綠色環保概念傳遞給全世界。

共同創辦人曾鈺婷和陳世成表示，居家製肥機集結攪碎區、生成區和液肥收集三大功能為一體，將零廢棄循環的想法完整具體得呈現。最上層採用安全攪碎的原理，轉動將生廚餘攪碎，增加廚餘與酵素作用的表面積，落到中間的生成區後加速堆肥生成，並由最下層蒐集液肥，將每個可再利用的養分都不放過，短短四週內就能靜置生成有機肥。

另外，加入獨家專利的「抑臭酵素包」，製成的有機肥沒有腐臭味，而是帶有土味，搭配機器內的活性碳裝置，透氣又能避免蚊蟲孳生，達到雙層防護效果。讓廢棄食材變黑金，提升大眾對於自然循環的想法，並藉此慢慢推廣綠色生活及永續城市的概念。

團隊指導老師高靖航也指出，一般市府回收的廚餘需要經過半年的時間才能作為堆肥使用，團隊研發的產品則讓生廚餘壓縮在四週內完成，令人讚嘆。

曾鈺婷和陳世成在中原大學產業加速器暨育成中心協助下，於2018年成立RE Green環意有限公司。曾榮獲第三屆桃園社會企業創業競賽第一名、2019新創千里馬創業競賽優選，今年5月更受邀赴美國舊金山「TechCrunch Disrupt San Francisco 2019」參展，拿下義大利國際設計大賽 A'Design Award-永續產品綠色設計銅獎。