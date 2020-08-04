新課綱上路高中教師過勞 今工會舉牌向潘文忠抗議

教育部今天在基隆市舉辦全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議，全國高級中等學校教育產業工會成員在場邊舉牌、呼口號，要求擴充教師員額，解決因應新課綱多元開課的負擔。教育部長潘文忠回應，已與人事總處協調高中人事回歸編制，讓各校能更合理調配人力，協助學生適性發展。

全中教理事長、內壢高中教師高孟琳表示，教育部新課綱改革喊得震天價響，但卻「省錢辦教育」，高中增設多元選修、彈性學習時間，卻只編列鐘點費，又未增加教師員額，讓站在第一線的教師疲於奔命。

全國高級中等學校及特殊教育學校北區校長會議，今早在基隆國立海大附中開幕，高孟琳等工會成員在校門口舉牌、呼口號，表達對教育部政策的不滿。

高孟琳說，新課綱上路的第1年，高中職老師因為多開了很多多元選修課，造成很大的負擔。教育部現在編列超鐘點費應急，但這只是治標不治本，根本解決辦法是擴充高中職教師員額，才能因應新課綱上路造成多元選修增加，老師要多開課的情況。

潘文忠在校長會議致詞時說，教育部將協助建立高中跟各大學有關師資和開課的平台，資源互補，也希望在原來的職能課程外，邀請其他領域或是符合學生需求的專業師資開課，提供支持學校的更多配套措施。