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破天荒！紙風車劇團8月8日在台中高鐵免費上演武松打虎

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司宣布8月8日父親節晚上7時，和紙風車文教基金會合作，在高鐵台中站的高鐵車站專用區舉辦台灣高鐵公益藝文饗宴大型表演─武松打虎。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵公司宣布8月8日父親節晚上7時，和紙風車文教基金會合作，在高鐵台中站的高鐵車站專用區舉辦台灣高鐵公益藝文饗宴大型表演─武松打虎。記者曹悅華／攝影

為響應政府鼓勵民眾力行防疫新生活運動政策，台灣高鐵公司宣布8月8日父親節晚上7時，和紙風車文教基金會合作，在高鐵台中站的高鐵車站專用區，舉辦台灣高鐵公益藝文饗宴大型表演─武松打虎，讓民眾免費觀賞，歡迎民眾踴躍前往。交通部長林佳龍說，這是史上第一次，而且只是個開始，未來觀光局會接棒，在南北辦數十場藝文活動，落實防疫新生活。

林佳龍說，這次是史上第一次高鐵邀請紙風車，相信也不會是最後一次。孩子透過看戲，真正學習到裡面要傳達的教育理念。高鐵8月1日已經全面恢復1016班次，鼓勵大家坐高鐵看戲。他同時感激高鐵把觀光旅遊做成自己的事，台灣要觀光立國、落實觀光主流化，陸海空鐵公路通通要為觀光服務。他說，今天只是開始，由高鐵打頭陣，後續觀光局會接棒，南北會辦大場約1、20場，請大家期待。

台灣高鐵公司江耀宗董事長表示，今年上半年，受到疫情衝擊，大家許久都無法享受美好的生活，5月以來，隨著國內疫情趨緩，民眾生活逐步恢復正常，高鐵也隨即推出美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案，針對旅遊、通勤、學生及TGo會員等客群，推出多項優惠，期盼藉此鼓勵大家與好久不見的美好台灣再次相遇，帶動優質國民旅遊的風潮，更進一步實踐高鐵公司的企業願景，就是要成為台灣引領進步、創造美好的生活平台。

江耀宗說，高鐵與紙風車劇團攜手合作，上演劇團經典之作，不僅透過輕鬆詼諧的方式傳達動物保育的觀念，更提醒我們人與人之間信任、關懷與展現同理心的重要性。特別在疫情造成人心的隔閡，人類也因此更加省思我們與大自然和諧共好的關係的當下，這樣的演出更加深具意義。

江耀宗還說，透過與紙風車劇團的合作，邀請民眾再次走出戶外，在台中仲夏之夜的徐徐涼風中，感受台灣藝術與人文的精彩美好，同時，也利用這個機會，特別邀請伊甸基金會、中華安得烈慈善協會以及唐氏症基金會的朋友們共襄盛舉，一同支持台灣優質藝文表演。未來，將持續落實企業社會責任，展現關懷在地企業的特質，讓台灣因為高鐵而更美好。

紙風車文教基金會執行長李永豐說，各個部會應該會多找文化藝術團體一起互動，下一代才會更美好。很感謝父親節有機會可以在高鐵演出。他還說，6月6日止飛車經歷火災，

售疫情影響演出更從100到0，對紙風車來講是很大打擊。深知疫情對公益團體傷害更大，呼籲支持紙風車的人，把這個經費支持其他公益團體，幫助藝文團體存活。

高鐵 紙風車 疫情

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