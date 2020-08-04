破天荒！紙風車劇團8月8日在台中高鐵免費上演武松打虎

為響應政府鼓勵民眾力行防疫新生活運動政策，台灣高鐵公司宣布8月8日父親節晚上7時，和紙風車文教基金會合作，在高鐵台中站的高鐵車站專用區，舉辦台灣高鐵公益藝文饗宴大型表演─武松打虎，讓民眾免費觀賞，歡迎民眾踴躍前往。交通部長林佳龍說，這是史上第一次，而且只是個開始，未來觀光局會接棒，在南北辦數十場藝文活動，落實防疫新生活。

林佳龍說，這次是史上第一次高鐵邀請紙風車，相信也不會是最後一次。孩子透過看戲，真正學習到裡面要傳達的教育理念。高鐵8月1日已經全面恢復1016班次，鼓勵大家坐高鐵看戲。他同時感激高鐵把觀光旅遊做成自己的事，台灣要觀光立國、落實觀光主流化，陸海空鐵公路通通要為觀光服務。他說，今天只是開始，由高鐵打頭陣，後續觀光局會接棒，南北會辦大場約1、20場，請大家期待。

台灣高鐵公司江耀宗董事長表示，今年上半年，受到疫情衝擊，大家許久都無法享受美好的生活，5月以來，隨著國內疫情趨緩，民眾生活逐步恢復正常，高鐵也隨即推出美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案，針對旅遊、通勤、學生及TGo會員等客群，推出多項優惠，期盼藉此鼓勵大家與好久不見的美好台灣再次相遇，帶動優質國民旅遊的風潮，更進一步實踐高鐵公司的企業願景，就是要成為台灣引領進步、創造美好的生活平台。

江耀宗說，高鐵與紙風車劇團攜手合作，上演劇團經典之作，不僅透過輕鬆詼諧的方式傳達動物保育的觀念，更提醒我們人與人之間信任、關懷與展現同理心的重要性。特別在疫情造成人心的隔閡，人類也因此更加省思我們與大自然和諧共好的關係的當下，這樣的演出更加深具意義。

江耀宗還說，透過與紙風車劇團的合作，邀請民眾再次走出戶外，在台中仲夏之夜的徐徐涼風中，感受台灣藝術與人文的精彩美好，同時，也利用這個機會，特別邀請伊甸基金會、中華安得烈慈善協會以及唐氏症基金會的朋友們共襄盛舉，一同支持台灣優質藝文表演。未來，將持續落實企業社會責任，展現關懷在地企業的特質，讓台灣因為高鐵而更美好。

紙風車文教基金會執行長李永豐說，各個部會應該會多找文化藝術團體一起互動，下一代才會更美好。很感謝父親節有機會可以在高鐵演出。他還說，6月6日止飛車經歷火災，

售疫情影響演出更從100到0，對紙風車來講是很大打擊。深知疫情對公益團體傷害更大，呼籲支持紙風車的人，把這個經費支持其他公益團體，幫助藝文團體存活。