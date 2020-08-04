台南發電腳踏車 校園能源自給自救

教育部防災校園大會師評選結果揭曉，台南市教育局榮獲科技創新獎，下營區甲中國小則拿下防災基礎建置校園「績優學校」。教育局表示，今年結合永續概念，研發發電腳踏車，透過腳踩來帶動發電。

台南市教育局表示，教育部為推動校園防災教育，分北中南區舉辦「防災總動員：第8屆防災校園大會師各縣市評選活動」。這次能獲得佳績，歸功於防災教育輔導團及市府團隊整合，形成緊密的協力夥伴關係，善用縣市資源舉辦各式體驗活動及創新課程，以寓教於樂方式推廣校園災害防救的學習。

另外，去年從基礎災害應變過程，延伸配合聯合國永續發展教育目標，推動校園防災教育，今年度更落實校園節電策略，研發防災發電腳踏車，透過單車踩動來帶動發電機，達到校園能源自給自救目標。

獲得防災績優學校的甲中國小，針對台灣多震及豪雨情境，設計多元化教學模組；課程也結合自造教育，以雷射雕刻製作抗震「趴、掩、穩」圖示鑰匙圈，以3D列印產出個人專屬逃生哨，並以scratch程式設計打地鼠等防災遊戲，將防災素養融生活。

甲中國小也將防災概念推廣至社區及家庭，如高年級學生繪製海報或設計短劇，到社區獨老家庭宣導或表演；也辦理自家3D模型逃生路線觀摩賽，讓學生自製自繪家庭逃生路線，並藉由觀摩他人作品，審視反饋自我防災概念。