橫刀奪愛搶建國啤酒場校地？ 北科大喊冤

台北科技大學欲爭取建國啤酒廠作為校地，引發爭議。北科大近日發表聲明，指出建啤廠案陷僵局，是因北市府和台酒無法達成協議。北科大若能經營此案應回饋給北市府的40.5％土地和國產署所有的15.45％面積，將能化解問題。校方只是想解決問題，一切以教育為出發點，無奈被操作成利益算計。

台北科技大學校地僅9.6公頃，學生數從民國60年代的4000人成長為1.3萬人。副校長楊重光指出，北科大民國60年代讓出3.3公頃校地給建國南路和忠孝東路，促成台北市由東向西發展，校園卻從此被切割為東、西兩區，失去的土地再也拿不回來。

北科大表示，他們是建啤文資保存活化最佳單位，若能取得回饋台北市政府的40.5％土地，現有建物包括倉庫、包裝工廠、行政大樓，都不用拆除，可作為實習工廠、產學研發及教室教學場域。校方將按都市計畫法、文資法、國有財產法、公共設施用地多目標使用辦法來規畫使用這塊公有地。

面臨接管後文資恐遭破壞的爭議，北科大表示，在古蹟維護保存方面，校內擁有建築、設計、工程、文化事業發展等相關專業人才；在啤酒產線保存方面，北科大擁有生物科技領域科系，更有廣大校友支持。

北科大表示，校方可協助台酒規畫，建立有關古蹟、歷史建築調查、研究、保存、維護、修復及再利用的完整資料，並以公有空間、建築物辦理相關教育、展覽、經營管理等活動。

北科大指出，文化資產再利用本是世界趨勢，工業地景文化、藝術、教育多元使用本為常態。校方盼藉此案，產學合作互蒙其利，節省政府服務支出，創造台酒、市民、文創、教育多贏的局面。