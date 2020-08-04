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搬離都市換取更大校地 全台僅3所大學完成遷校
國立大學人多地少，位市中心的大學難擴張校地，舉校遷往外縣市也是一種做法。教育部表示，目前有三所大學完成校本部遷移，包括台東大學、聯合大學、台北大學。遷校要成功，關鍵因素包括師生支持、遷校符合校務發展，以及符合教學和研究需求等。
教育部高教司表示，至今有三所學校完成校本部搬遷到新校區，包括台東大學知本校區、聯合大學八甲校區、台北大學三峽校區，成功關鍵因素為搬遷符合學校校務、教學及研究需求，並獲師生支持。
也有學校遷校未果，高教司表示，台南大學原規畫搬遷部分學院到七股校區，但近年少子女化，該校考量學校招生、七股地處位置及師生對於搬遷沒有共識等問題，已決議將七股校區土地歸還台南市政府，目前正辦理歸還事宜。
另有部分技專校院將部分學院遷至分部，技職司表示，原高雄應用科技大學部分學院遷到燕巢校區，成功因素為搬遷與併校符合學校校務、教學及研究需求，並獲師生支持。台北商業大學桃園平鎮校區2014年啟用，目前有創新經營學院、空中進修學院等單位入駐。
台灣科技大學、台北科技大學校地不到10公頃，爭取校地遇挑戰。多年前台科大一度傳出要遷校台中，校長廖慶榮否認此傳言，並坦言「校本部還是要留在台北」。北科大副校長楊重光說，遷離台北市確實曾是一種方案，但非優先。校方擴增校地仍以地點離校本部近、土地可立即使用為兩大優先原則。
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