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高中教師今陳情 籲教育部增加員額

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
高中新課綱讓各校要開出1.2倍以上的多元選修課，課程數量大增，但在師資員額控管下，各高中無法增聘教師。圖／聯合報系資料照片
高中新課綱讓各校要開出1.2倍以上的多元選修課，課程數量大增，但在師資員額控管下，各高中無法增聘教師。圖／聯合報系資料照片

本報昨天報導，新課綱上路邁入第二年，高中教師過勞狀況日益加劇，教育部卻遲未出手增加教師人力，引發教育界回響。全國高級中等學校教育產業工會昨宣布，今上午將動員多位教師，於基隆舉行的全國高中校長會議會場外舉牌陳情，呼籲教育部正視高中教師員額

全中教理事長、內壢高中教師高孟琳表示，教育部新課綱改革喊得震天價響，但實際上卻是「省錢辦教育」。四年四百五十億元的新課綱經費，逾半數用來提高國中小教師編制員額數，但相較之下，增設多元選修、彈性學習時間等新型態課程的高中階段卻無增教師員額，只編列每節四百元的鐘點費，導致一線教師疲於奔命，也難以兼顧高品質教學。

高孟琳說，一○九學年各高中將有兩個年級的新課綱學生在學，分組分班課程、教師授課時數勢必再創新高，呼籲教育部正視教師過勞兼課現狀。

教育部表示，各校開設多元選修課程，需要跨領域師資，僅增加單一領域科目的教師員額無法解決新課綱多元需求。國教署已協調大專校院提供學校多元跨領域選修需求所必要的師資協助。

國教署也分析高中學校實施新課綱首年教師兼課情形，針對超鐘點個案，教育部將研議給予師資或資源等協助。

教育部 課綱 教師員額

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