海大第11任校長許泰文就職 提出10大願景打造一流大學

國立台灣海洋大學今天舉辦第11任校長許泰文就職典禮，許在闡述治校理念並提出10大願景，宣示帶領全校師生將海大打造成以海洋為主體，但不以海洋為限的教學卓越、研究頂尖的國際一流大學。

就職典禮由海大原住民青年社表演揭開序幕，副總統賴清德致賀電肯定海大學長期以來，創新跨界人才培育，深化國際交流合作，為國家培育具多元學術視野、才學兼備的優秀學生。

前副總統呂秀蓮、農委會副主委陳添壽、海委會副主委莊慶達、基隆市長林右昌、海大校友總會長王光祥、總統府國策顧問林見松、中央研究院廖一久院士、海大前校長鄭森雄、國立高雄科大校長楊慶煜、國立台北科大校長王錫福等人出席觀禮。

許泰文以「我海大、我榮耀，團結和諧興海大」為題發表演說，首先對校長遴選委員會辦理遴選工作表示敬意，遴選委員的建言將是他推動校務工作的圭臬。許也感謝前校長張清風8年任期達成階段性任務，成果豐碩，他將傳承歷任校長的優良傳，持續擦亮海大金字招牌。