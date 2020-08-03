新北AI科普教育推廣站揭牌 東北角偏鄉成新興科技據點

新北市教育局為幫助偏鄉學生瞭解新興科技趨勢，在東北角欽賢國中成立的「AI科普教育推廣站」今天揭牌，安排學生AI科普教育營隊成果發表，透過人工智慧物流車競賽展現偏鄉學子運用新科技能力。

新北教育局表示，今年上半年欽賢國中已舉辦國中、小各1場次學生AI科普教育營隊，今日第3場次是跨校營隊，鼓勵學生運用AI科技解決生活問題。

營隊由台灣師範大學科技輔導中心教授張玉山研究團隊負責指導，另由威盛電子捐贈33組AI教學套件(VIA Pixetto)給瑞芳區12所偏遠國中小，應用在課程教學，希望集結產、官、學三方資源，推動偏鄉學生科技應用能力與資訊素養，點亮偏鄉資訊教育。

教育局長張明文說，AI科技蓬勃發展，AI教育的推展有其重要性和迫切性，本次成立AI科普教育推廣站，感謝台師大科技教育輔導中心，威盛電子提供教學及技術支援。未來將持續辦理寒暑假育樂營，開放全市國中小學生報名，並優先錄取偏遠弱勢學生，以縮短城鄉數位落差。