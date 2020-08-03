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擠！市區大學人均校地僅1廁所 公校爭空間墓地也不放過

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
清華大學前年徵得六公頃公墓地，全校面積增為120公頃，目前的南校區寶山路校門（圖）將再向外延伸。圖／清華大學提供
清華大學前年徵得六公頃公墓地，全校面積增為120公頃，目前的南校區寶山路校門（圖）將再向外延伸。圖／清華大學提供

國立大學20年來學生數倍增，校地卻維持原狀，最小校人均空間不到0.8坪，僅一間廁所大小。大學展開爭地大作戰，清大不惜與逝者爭地，前年取得六公頃公墓，將打造智慧教室。台科大花15年取得兩公頃的公館蟾蜍山眷村地，近日又因文化資產問題繳回七成。北科大民國60年代為都市發展讓出校地，如今爭取建國啤酒廠也踩文資紅線，校務發展持續卡關。

國立大學越來越大，教育部統計，清華大學學生數從88學年的7311人，拓展到108學年的1萬6678人，規模翻倍漲。同一期間台灣大學學生數也從2.5萬成長到3.1萬。多名大學校長坦言，人變多但校地沒變大，將阻礙校務發展，損害學生受教權。都會區學校尤其難拓展校地，位台北市的台科大、北科大，每生平均享有面積不到10平方公尺，台北商業大學每人更只有2.56平方公尺，相當於一間廁所，堪稱最擁擠的國立大學。

清大不惜「向死人拿地」，前年向新竹市政府取得六公頃公墓地，校地總面積達120公頃。清大校長賀陳弘對此表示，竹市府盼公墓轉往靈骨塔，校方也想爭地，前年在雙方共識下取得六公頃校地，目前正進行遷葬作業。墓地轉為校地要經多道程序，遷葬後還要確認地底下是否留文物，最後重新整地才能轉為教學用途。

台大20年前在竹北取得35公頃校地，直到2015年只蓋一棟樓，遭縣議員批為「台灣最大詐騙集團」。台大總務長葛宇甯表示，台大目前確定將進修推廣學院設在竹北，兩年後可完工。台大校務預算有限，難趕上竹北開發與人口成長速度。目前竹縣府盼台大在竹北校區增設風雨球場和完全中學，還在討論中。

台北科技大學校地僅9.6公頃，近日爭取建國啤酒廠當校地引發爭議。副校長楊重光指出，北科大民國60年代讓出3.3公頃校地給建國南路和忠孝東路，促成台北市由東向西發展，校園卻此被切割為東、西兩區，失去的土地再也拿不回來。建啤廠曾是北科大學生學習發酵的場所，北科大若能使用該地，同樣規畫打造成實習廠，且將按文資法活用老屋。

台北市公館蟾蜍山一塊兩公頃的地，台灣科技大學也花15年爭取。不料取得後遭文資工作者反彈，稱該塊地是國內「最後的眷村」。校長廖慶榮說，維護文資動輒千萬元，國立大學校務基金有限，因此最近讓出1.4公頃給北市府，但僅存的0.6公頃鄰近校本部，對不到10公頃的校園來說，還是很珍貴。該校多年來南爭北討，另取得竹北和土城兩校地，將設立國際生書院和教師宿舍。

廖慶榮和楊重光都感嘆，政府常說重視技職教育，技專校院最需要比照真實工廠大小的教學場所，「為何辦學成果不錯的科技大學，沒辦法取得更多空間？」賀陳弘則說，教育部當時未替國立大學爭取土地處分權，如今大學取不了地，也無法以小地換等價大地，用地彈性不足。

台灣科技大學爭取台北市公館一代蟾蜍山眷村作為校地，但受文資工作者反彈等因素，最近將1.4公頃繳回台北市政府。圖／聯合報系資料照片
台灣科技大學爭取台北市公館一代蟾蜍山眷村作為校地，但受文資工作者反彈等因素，最近將1.4公頃繳回台北市政府。圖／聯合報系資料照片

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