快訊

日本爆首兩例寵物狗驗出新冠陽性反應 目前已隔離治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

私校學生數負成長 校地變身實驗學校、停車場比氣長

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
少子化衝擊生源，明道大學活用校地開辦華德福實驗學校，國小到高中生都是招生範圍。圖／明道大學提供
少子化衝擊生源，明道大學活用校地開辦華德福實驗學校，國小到高中生都是招生範圍。圖／明道大學提供

國立大學南征北伐討校地，私立大學則因生源減少而釋出空間，部分學校讓地開辦實驗中小學，或出租校地換財源。全國私校工會表示，私校活用校地有助穩定財務，而教育部2014年公布「促進學校財團法人辦理不動產活化實施原則」，至今對私校活化校產的態度仍嫌保守，建議鼓勵私校開創「第五條路」，用校舍和校地多角化經營其他事業。

清華大學等國立大學20年來學生數倍增，但淡江大學、真理大學等校人口則呈負成長。淡大日前宣布，蘭陽校區110學年起遷回淡水校本部。該校秘書長劉艾華說，大學生遷回淡水後，淡大董事會擬在宜蘭辦全國第一所全英語實驗高中，延續淡大蘭陽校區全英語授課、全數住宿、大三全數出國體驗的「三全教育」，打造有特色的實驗教育。

明道大學去年底也出租校地給外部單位開辦華德福實驗學校，從國小到高中都是招生範圍，未來將下延到幼兒園。該校秘書長詹國華表示，實驗教育近年在國內逐漸成熟，明道大學的課程教學研究所本來就在培育華德福實驗教育師資，開辦學校能促進學生學習和教師實習。

全國私校工會理事長尤榮輝觀察，已有不少私立學校出售剩餘土地來健全財務，如環球科技大學和長榮中學。金甌女中永和分部2016年停招後出租給他校，10年來增加2億元收入。長榮女中出租校地給市民停車，對收入也不無小補，顯示活化校產對學校發展有幫助。但也有學校失敗，比如陽明山上惇敘工商擬用校地開發溫泉，卻遭國家公園管理處打回票。

尤榮輝指出，許多私校因少子化陷財務危機，除學費、政府補助、社會捐助、產學合作外，活化校產是私校救亡圖存的「第五條路」，呼籲教育部以更開放的態度鼓勵私校轉型。比如美國允許大學透過體育活動增加收入，就是可行方向。

長榮中學 淡水 教育部

延伸閱讀

教育部：論文抄襲遭撤銷學位 近5年共17案

從論文抄襲事件看起／高教商品化、科技發展 衝擊學術倫理

高中職免試 多數缺額恐落在私校

高中職免試入學留7.6萬缺額 教團籲私中積極轉型

相關新聞

板橋準公共化幼兒園爆亂收費 怕留證據竟要家長付現金

新北市板橋區某間準公共化幼兒園遭爆出巧立名目收費，以另間英語補習班名義，超額收取幼兒園學費、教材費近兩萬元費用，教育局派...

教育部助台生赴世界百大攻讀博士 獎學金4年上看800萬

為鼓勵台生赴世界百大名校攻讀博士學位，教育部與名校合作設置獎學金，提供4年學費、生活費等補助，目前合作校數已達7國、14...

師資培訓、學習平台 助新住民二代接軌

教育部統計，國中小學生近一成為新住民子女，有些人在從小在新住民父母親的原生國成長，華語文或人際關係面臨困難。教育部利用寒...

私校學生數負成長 校地變身實驗學校、停車場比氣長

國立大學南征北伐討校地，私立大學則因生源減少而釋出空間，部分學校讓地開辦實驗中小學，或出租校地換財源。全國私校工會表示，...

擠！市區大學人均校地僅1廁所 公校爭空間墓地也不放過

國立大學20年來學生數倍增，校地卻維持原狀，最小校人均空間不到0.8坪，僅一間廁所大小。大學展開爭地大作戰，清大不惜與逝...

新北拚年底90家公托 侯友宜：量多品質要兼顧

新北市第73家公共托育中心「三重三和」公托今開幕，新北市長侯友宜指出，新北年底至明年元月會有90家公托，不過先前有公托出...

台大特聘教授林博文 接任國研院科政中心主任

國家實驗研究院於8月3日舉行科技政策研究與資訊中心主任交接典禮，由台灣大學工商管理學系暨商學研究所特聘教授林博文接任。

台灣EMBA二十餘載 如何轉型拚未來？

1997年，台大管理學院開辦台灣第一個EMBA經營管理碩士學程。隔年，政大EMBA開辦，從此二十多年來，掀起台灣高階經理人與企業主修讀EMBA的風潮，並形成一種特殊的台灣文化。

4大類27人入圍 台灣文學獎創作獎8月29日揭曉

由國立台灣文學館主辦的台灣文學獎創作獎，入圍名單今天出爐，共有4大類27人入圍，今年同時是首度4大類同時舉辦徵獎，其中台語文學類的競爭最激烈，8月29日將在文學館舉辦頒獎典禮，揭曉得獎名單。

教部攜劍橋續推獎學金培育博士生 新增醫療補助

教育部與英國劍橋大學今年簽約續推「台灣劍橋大學獎學金」計畫，鼓勵台生到劍橋攻讀博士學位，除了學費和生活獎助金，更新增補助...

大葉大學開辦風電人才培育班 綠能新貴受期待

彰化縣大葉大學獲勞動部中彰投分署獎助，開設風電產業人才培育班今天開訓，工學院院長陳郁文表示，政府推動綠色能源，國內產業配合能源轉型，對風電產業鏈各級人才都有需求，風電產業人才培育班希望能培養國內綠能專才，以因應風電產業人力需求。

面試展現英語口說力 獲香港城大全額獎學金

申請學校比別人晚，只剩一周能準備全英語面試，聽起來能否通過都是問題，但基隆二信高中三年級普通科的開新琳，卻在如此不利的情況下，錄取全球百大名校排名52的香港城市大學工學院，此外更獲得每年港幣18萬元的全額獎學金。

熱門新聞

新竹縣新學期13校長異動 新卸任校長今交接

教部：向政院爭取教師員額控管權

台中高鐵重劃區發展快 區內小學一口氣增建校舍33間

板橋準公共化幼兒園爆亂收費 怕留證據竟要家長付現金

教育部助台生赴世界百大攻讀博士 獎學金4年上看800萬

高中新課綱第2年 師資荒更嚴重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。