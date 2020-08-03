私校學生數負成長 校地變身實驗學校、停車場比氣長

國立大學南征北伐討校地，私立大學則因生源減少而釋出空間，部分學校讓地開辦實驗中小學，或出租校地換財源。全國私校工會表示，私校活用校地有助穩定財務，而教育部2014年公布「促進學校財團法人辦理不動產活化實施原則」，至今對私校活化校產的態度仍嫌保守，建議鼓勵私校開創「第五條路」，用校舍和校地多角化經營其他事業。

清華大學等國立大學20年來學生數倍增，但淡江大學、真理大學等校人口則呈負成長。淡大日前宣布，蘭陽校區110學年起遷回淡水校本部。該校秘書長劉艾華說，大學生遷回淡水後，淡大董事會擬在宜蘭辦全國第一所全英語實驗高中，延續淡大蘭陽校區全英語授課、全數住宿、大三全數出國體驗的「三全教育」，打造有特色的實驗教育。

明道大學去年底也出租校地給外部單位開辦華德福實驗學校，從國小到高中都是招生範圍，未來將下延到幼兒園。該校秘書長詹國華表示，實驗教育近年在國內逐漸成熟，明道大學的課程教學研究所本來就在培育華德福實驗教育師資，開辦學校能促進學生學習和教師實習。

全國私校工會理事長尤榮輝觀察，已有不少私立學校出售剩餘土地來健全財務，如環球科技大學和長榮中學。金甌女中永和分部2016年停招後出租給他校，10年來增加2億元收入。長榮女中出租校地給市民停車，對收入也不無小補，顯示活化校產對學校發展有幫助。但也有學校失敗，比如陽明山上惇敘工商擬用校地開發溫泉，卻遭國家公園管理處打回票。

尤榮輝指出，許多私校因少子化陷財務危機，除學費、政府補助、社會捐助、產學合作外，活化校產是私校救亡圖存的「第五條路」，呼籲教育部以更開放的態度鼓勵私校轉型。比如美國允許大學透過體育活動增加收入，就是可行方向。