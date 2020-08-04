快訊

藝人羅霈穎驚傳失聯 友人上門時她已在家身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攻讀百大名校博士獎學金加碼

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導

為鼓勵台生赴世界百大名校攻讀博士學位，教育部與名校合作設置獎學金，提供四年學費、生活費等補助，目前合作校數已達七國、十四所大學。其中，合作最久的英國劍橋大學，與我國政府每年補助學生約台幣兩百萬元，今年起再加碼「健康稅」助學生享有醫療服務，金額約四年四十萬元。

教育部統計，目前已與十四所世界百大名校合作設置獎學金，全數基於平等互惠原則，雙方甄選、平均分攤各項補助，每校名額三至五名。合作學校現有英國劍橋大學、牛津大學，美國伊利諾大學香檳分校、柏克萊加州大學，澳洲國立大學、雪梨大學，法國巴黎薩克雷大學聯盟，瑞士洛桑聯邦理工學院及韓國科學技術院等。

教育部說，此計畫至今，受惠台生逐年增加，今年十四校共錄取五十二人，創下歷年新高。

「台灣劍橋大學獎學金」為計畫先驅。該計畫由劍橋基金會代表校方與我國簽約，基金會每年提供約五百個獎學金項目給全球優秀學生，每年受惠人數約一千一百至一千四百人，亞洲國家獲該校獎學金人數中，台灣每年有五個名額，居第三位，僅次於中國大陸及印度。

二○一一年起，至今已累積獎助四十二人，其中有十八人就業，部分為返台於中研院或政府機關等單位服務，部分獲得創投資助成立新創公司，或任職於國外企業，也有近半數畢業生續留於英國知名大學擔任教職或博士後研究。

例如一○三年赴劍橋攻讀工程博士的蘇培豪，畢業於台大電機碩士班後，就前往英國投入AI研究，博士論文題目聚焦chatbot、voicebot等AI對話系統。博士班畢業後，他也學以致用，與兩位同儕共同創辦「PolyAI」，提供人工智慧客服服務，優化企業的客服系統。

蘇培豪昨受訪說，該獎學金「改變我的人生」。一般人到歐美留學，不僅花時間、也要耗費巨資，不少人就算錄取名校，也可能因學費、生活費過高，而中途休學，相較之下，此計畫提供他全額獎助學金，且畢業後，未強制要求返台服務，「念完書，可以決定自己的出路」，是台生留學絕佳契機。

劍橋 英國 教育部

延伸閱讀

教育部助台生赴世界百大攻讀博士 獎學金4年上看800萬

無緣清華…江蘇文科狀元申請港大 拿百萬獎學金

教部攜劍橋續推獎學金培育博士生 新增醫療補助

出國路遙 名校邀台生虛擬交換

相關新聞

高中教師今陳情 籲教育部增加員額

本報昨天報導，新課綱上路邁入第二年，高中教師過勞狀況日益加劇，教育部卻遲未出手增加教師人力，引發教育界回響。全國高級中等...

私立大學生源減少 忙著空間活化

國立大學南征北討找校地，私立大學則因生源減少而釋出空間，部分學校讓地開辦實驗中小學，或出租校地換財源。

師資培訓、學習平台 助新住民二代接軌

教育部統計，國中小學生近一成為新住民子女，有些人在從小在新住民父母親的原生國成長，華語文或人際關係面臨困難。教育部利用寒...

攻讀百大名校博士獎學金加碼

為鼓勵台生赴世界百大名校攻讀博士學位，教育部與名校合作設置獎學金，提供四年學費、生活費等補助，目前合作校數已達七國、十四所大學。其中，合作最久的英國劍橋大學，與我國政府每年補助學生約台幣兩百萬元，今年起再加碼「健康稅」助學生享有醫療服務，金額約四年四十萬元。

新北AI科普教育推廣站揭牌 東北角偏鄉成新興科技據點

新北市教育局為幫助偏鄉學生瞭解新興科技趨勢，在東北角欽賢國中成立的「AI科普教育推廣站」今天揭牌，安排學生AI科普教育營...

海大第11任校長許泰文就職 提出10大願景打造一流大學

國立台灣海洋大學今天舉辦第11任校長許泰文就職典禮，許在闡述治校理念並提出10大願景，宣示帶領全校師生將海大打造成以海洋...

私校學生數負成長 校地變身實驗學校、停車場比氣長

國立大學南征北伐討校地，私立大學則因生源減少而釋出空間，部分學校讓地開辦實驗中小學，或出租校地換財源。全國私校工會表示，...

擠！市區大學人均校地僅1廁所 公校爭空間墓地也不放過

國立大學20年來學生數倍增，校地卻維持原狀，最小校人均空間不到0.8坪，僅一間廁所大小。大學展開爭地大作戰，清大不惜與逝...

板橋準公共化幼兒園爆亂收費 怕留證據竟要家長付現金

新北市板橋區某間準公共化幼兒園遭爆出巧立名目收費，以另間英語補習班名義，超額收取幼兒園學費、教材費近兩萬元費用，教育局派...

教育部助台生赴世界百大攻讀博士 獎學金4年上看800萬

為鼓勵台生赴世界百大名校攻讀博士學位，教育部與名校合作設置獎學金，提供4年學費、生活費等補助，目前合作校數已達7國、14...

新北拚年底90家公托 侯友宜：量多品質要兼顧

新北市第73家公共托育中心「三重三和」公托今開幕，新北市長侯友宜指出，新北年底至明年元月會有90家公托，不過先前有公托出...

台大特聘教授林博文 接任國研院科政中心主任

國家實驗研究院於8月3日舉行科技政策研究與資訊中心主任交接典禮，由台灣大學工商管理學系暨商學研究所特聘教授林博文接任。

熱門新聞

新竹縣新學期13校長異動 新卸任校長今交接

板橋準公共化幼兒園爆亂收費 怕留證據竟要家長付現金

台中高鐵重劃區發展快 區內小學一口氣增建校舍33間

教育部助台生赴世界百大攻讀博士 獎學金4年上看800萬

台南茄拔國小校長交接 創校百年首位女校長何麗玉

擠！市區大學人均校地僅1廁所 公校爭空間墓地也不放過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。