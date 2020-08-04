攻讀百大名校博士獎學金加碼

為鼓勵台生赴世界百大名校攻讀博士學位，教育部與名校合作設置獎學金，提供四年學費、生活費等補助，目前合作校數已達七國、十四所大學。其中，合作最久的英國劍橋大學，與我國政府每年補助學生約台幣兩百萬元，今年起再加碼「健康稅」助學生享有醫療服務，金額約四年四十萬元。

教育部統計，目前已與十四所世界百大名校合作設置獎學金，全數基於平等互惠原則，雙方甄選、平均分攤各項補助，每校名額三至五名。合作學校現有英國劍橋大學、牛津大學，美國伊利諾大學香檳分校、柏克萊加州大學，澳洲國立大學、雪梨大學，法國巴黎薩克雷大學聯盟，瑞士洛桑聯邦理工學院及韓國科學技術院等。

教育部說，此計畫至今，受惠台生逐年增加，今年十四校共錄取五十二人，創下歷年新高。

「台灣劍橋大學獎學金」為計畫先驅。該計畫由劍橋基金會代表校方與我國簽約，基金會每年提供約五百個獎學金項目給全球優秀學生，每年受惠人數約一千一百至一千四百人，亞洲國家獲該校獎學金人數中，台灣每年有五個名額，居第三位，僅次於中國大陸及印度。

二○一一年起，至今已累積獎助四十二人，其中有十八人就業，部分為返台於中研院或政府機關等單位服務，部分獲得創投資助成立新創公司，或任職於國外企業，也有近半數畢業生續留於英國知名大學擔任教職或博士後研究。

例如一○三年赴劍橋攻讀工程博士的蘇培豪，畢業於台大電機碩士班後，就前往英國投入AI研究，博士論文題目聚焦chatbot、voicebot等AI對話系統。博士班畢業後，他也學以致用，與兩位同儕共同創辦「PolyAI」，提供人工智慧客服服務，優化企業的客服系統。

蘇培豪昨受訪說，該獎學金「改變我的人生」。一般人到歐美留學，不僅花時間、也要耗費巨資，不少人就算錄取名校，也可能因學費、生活費過高，而中途休學，相較之下，此計畫提供他全額獎助學金，且畢業後，未強制要求返台服務，「念完書，可以決定自己的出路」，是台生留學絕佳契機。