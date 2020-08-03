板橋準公共化幼兒園爆亂收費 怕留證據竟要家長付現金

新北市板橋區某間準公共化幼兒園遭爆出巧立名目收費，以另間英語補習班名義，超額收取幼兒園學費、教材費近兩萬元費用，教育局派員稽查後，園方怕留下證據，竟要求家長用現金及匯款支付；對此教育局表示，現場查無該園向家長收費的具體事證，已移請稅捐單位查證，後續將加強稽查，若查證屬實，除最高裁罰3萬元，亦將與該園解約。

準公共化幼兒園為符合要件的私立幼兒園與政府簽訂合作契約，讓家長每人每月繳費不超過4500元，以貼近公共化幼兒園的收費，剩餘的學費差額將由政府補助。

但一名家長在臉書「惡質幼兒園的秘密」爆料，板橋某準公共化幼兒園以另間英語補習班名義，巧立名目收取幼兒園學費、教材費等近兩萬元費用；5月教育局稽查後，該家長竟被園方私下約談，並稱透過關係得知是她向教育局陳情，懷疑個資遭外洩。

園方甚至表明，「如果退費了，就代表家長跟學校的理念不合，那就不能繼續合作下去」，令家長感覺相當差，認為根本是要孩子轉學；家長還爆料，後續園方乾脆不開任何收據，只要是額外收費，便要求家長使用現金4500元付款，其他則用匯款方式。

對此教育局表示，5月19日收到陳情後立即安排跨局處公安聯合稽查，但現場查無以該園名義巧立名目向家長收費的具體事證，已將相關資料移請稅捐單位查證，後續若查證屬實，將依幼照法最高裁罰3萬元，並將與該園解約，目前已將該案列管，將不定期稽查。

教育局補充，關於陳情人個人資料，教育局相關人員皆遵循行政程序法第9條及第170條之規定辦理，對於陳情人相關資訊善盡保密之責，絕無透露個資情事。