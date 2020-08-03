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教育部助台生赴世界百大攻讀博士 獎學金4年上看800萬

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
為鼓勵台生赴世界百大名校攻讀博士學位，教育部與名校合作設置獎學金，提供4年學費、生活費等補助，目前合作校數已達7國、14所大學。其中，合作最久的英國劍橋大學，與我國政府每年補助學生約台幣200萬元，今年起再加碼「健康稅」助學生享有醫療服務，金額約4年40萬元。報系資料照
為鼓勵台生赴世界百大名校攻讀博士學位，教育部與名校合作設置獎學金，提供4年學費、生活費等補助，目前合作校數已達7國、14所大學。其中，合作最久的英國劍橋大學，與我國政府每年補助學生約台幣200萬元，今年起再加碼「健康稅」助學生享有醫療服務，金額約4年40萬元。報系資料照

為鼓勵台生赴世界百大名校攻讀博士學位，教育部與名校合作設置獎學金，提供4年學費、生活費等補助，目前合作校數已達7國、14所大學。其中，合作最久的英國劍橋大學，與我國政府每年補助學生約台幣200萬元，今年起再加碼「健康稅」助學生享有醫療服務，金額約4年40萬元。

教育部統計，目前已與14所世界百大名校合作設置獎學金，全數基於平等互惠原則，雙方共同甄選、平均分攤各項補助，每校名額為3至5名。合作學校現有英國劍橋大學、牛津大學，美國伊利諾大學香檳分校、柏克萊加州大學，澳洲國立大學、雪梨大學，法國巴黎薩克雷大學聯盟，瑞士洛桑聯邦理工學院及韓國科學技術院等。

教育部也表示，此計畫至今，受惠台生逐年增加，今年14校共錄取52人，創下歷年新高。

「台灣劍橋大學獎學金」為計畫先驅。該計畫由劍橋基金會代表校方與我國教育部簽約，基金會每年提供約500個獎學金項目給全球優秀學生，每年受惠人數約1100至1400人，亞洲國家獲該校獎學金人數中，台灣每年有5個名額，居第3位，僅次於中國大陸及印度。

100年起，至今已累積獎助42人，其中有18人就業，部分為返台於中研院或政府機關等單位服務，部分獲得創投資助成立新創公司，或任職於國外企業，也有近半數畢業生續留於英國知名大學擔任教職或博士後研究。

例如103年赴劍橋攻讀工程博士的蘇培豪，畢業於台大電機碩士班後，就前往英國投入AI研究，博士論文題目聚焦chatbot、voicebot等AI對話系統。博士班畢業後，他也學以致用，與2位同儕共同創辦「PolyAI」，提供人工智慧客服服務，優化企業的客服系統。

蘇培豪表示，該獎學金「改變我的人生」。一般人到歐美留學，不僅花時間、也要耗費巨額資金，不少人就算錄取名校，也可能因學費、生活費過高，而中途休學，但相較之下，此計畫提供他全額獎助學金，且畢業後，未強制要求返台服務，「念完書，可以決定自己的出路」，是台生海外留學的絕佳契機。

教育部

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