全台首次實驗教育總體檢：雙語國際風、學費M型化

親子天下於31日舉辦【實驗教育What’s Next？從邊陲到主流？實驗教育永續挑戰】論壇，實驗教育三法2014年通過至今五年半，全台從原本70間實驗學校(含機構和團體自學)，翻倍成長至243間，越來越多家長對實驗教育充滿期待、好奇，但又不免擔心，選擇實驗教育有哪些升學管道？實驗教育機構辦學、招生穩定嗎？

由國家發展委員會資源挹注，親子天下將在論壇公布全台首次「2020實驗教育現況大調查」及「實驗教育畢業生滿意度調查」結果，分別有155所實驗學校、269位畢業生回覆，從辦學者及實驗教育畢業生等不同角度，為台灣的實驗教育現況進行總體檢。

並邀請數位政務委員同時也是資深自學生唐鳳、Ｍinerva Project亞洲區總裁Kenn Ross、宜蘭慈心華德福實驗高中創辦人張淑純、為臺灣而教(TFT)創辦人劉安婷及無界塾創辦人與塾長葉丙成等近20位重量級講師輪流從實驗教育的現況及永續展望進行分享。另外也設有「真人圖書館」邀請四位實驗教育的畢業生在現場親身分享他們的學習歷程，教育部部長潘文忠、台北市政府教育局局長曾燦金、公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金執行長林鴻南也親臨現場，一同關注台灣實驗教育的未來。

親子天下執行長何琦瑜表示，在「實驗教育三法」滿五週年的關鍵時刻，親子天下進行全台200＋實驗教育學校現況調查，全面了解各校的辦學情形、困難與挑戰，以及未來發展所需要的資源。希望透過調查可協助所有實驗教育決策者們、關注實驗學校的家長們，能有明確的依據和判斷，也同時探究未來下一個五年，實驗教育需配備的資源與態度。

親子天下執行長何琦瑜希望今日論壇及實驗教育雜誌專刊，可為實驗教育留下一個美好的里程碑。黃建賓攝

教育部部長潘文忠則表示，過去曾在台北縣（目前新北市）服務，體制外教育剛開始發展，當時的森林小學校長朱台翔差點入獄，變革起始時，非常難辛，體制外教育「第零代」學生、現任政務委員唐鳳也一起見證點滴。根據教育部統計，實驗教育學生人數，自103學年度四千多人，到108學年度已有一萬七千多人。在台灣可展現各種理念，讓更多孩子找到發現並肯定自己，這條路走了很久，大家一直在朝此努力。

教育部部長潘文忠致詞。楊煥世攝

政委唐鳳在回答現場提問「自學對他的影響」時提到，他國小階段就讀過很多學校，讓他一開始就了解，學習本來就是跨文化、跨領域，跨世代的一件事情。他也感謝在「強制入學條例」還存在的當年，有局長、校長同意他可以在家自己學，在體制裡面願意給大家一個空間。他因此認為，公部門、公務員不一定是我們的敵人，而是我們的夥伴。唐鳳也說，實驗教育角色像是「研究」，而體制內教育也開始有實驗，例如學位授予法的改變、大學不分系、新課綱裡許多校本課程、多元選修的調整等等。

唐鳳回應現場提問，談自學對自己的影響，對教學現場的看法、SDGs目標對教育的改變等。黃建賓攝

教育理念百花齊放，超過八成辦學者肯定實驗教育發展

親子天下所發佈的調查中發現，超過八成辦學者肯定實驗教育的發展（表1），為台灣開創了一條不一樣的教育路，但面對有些辦學者臨時退場，外界對實驗學校的發展仍有許多隱憂，不過高達97%的辦學者表示未來三年仍會繼續辦學（表2）。長期關注教育創新發展的政大教育系教授、也是台灣實驗教育推動中心諮詢委員詹志禹分析，辦學者的滿意不一定是針對實驗教育的品質滿意，而是肯定實驗教育相關法令與制度及辦學結構鬆綁下，給了辦學者更自由的多元教育空間。

實驗教育翻轉傳統學習樣貌，調查發現多元的辦學理念中，前三大類型是（表3）：原住民教育（18%)、華德福教育（12%)及探索教育（8%)。有七成的實驗學校實施混齡上課（表4），並且打破過往學習單向教學模式（表5），常透過小組討論（81%)、戶外教學（63%)、對話式引導（59%)等更重視對話與體驗的方式與學生互動，其中有高達95%的教師是採用自製教材（表6），顯示教師們在教學上重視專業發展。

辦學三大挑戰：師資、經費、校地不足

儘管多數辦學者希望可永續辦學，但不諱言目前遇到的三大挑戰（表7）分別是師資（60%）、經費（42%)及校地不足（40%)。近五成（表8）辦學者表示未來最迫切需要的資源就是「師資人力」，其中又以公辦實驗學校的師資需求最迫切。

近兩年實驗教育也受「雙語國際風」的影響，回收問卷中有15%（23家）訴求雙語國際教育（表9），超過一半是近兩年成立的，其中又以實驗教育機構為多。由於機構與自學團辦學未受到政府補助，經費自力更生會讓實驗教育發展Ｍ型化，實驗教育機構一年學費平均為24萬元（表10），團體自學一年學費平均為18萬元。

實驗教育畢業生人生滿意度高，若重來，96%仍選擇實驗教育

許多把孩子（或考慮）送進實驗學校的家長，最大的擔憂是，未來當孩子要重回主流體制，面對各種現實的壓力，他們能適應嗎？

親子天下特別針對全台18歲以上曾在實驗教育或自學的畢業生進行調查，有86%的學生曾返回體制內學校就讀，其中有87%認為適應上沒有問題（表11），若時間重來有高達96％（表12）的畢業生表示會再次選擇實驗學校，因為「這個過程我才建構出自我的價值」、「提早用多元的方法去思考去認識社會」、「深刻感受到『為自己負責』的態度一直影響到現在」及「透過被當作一個完整的人對待，即使當時只是孩子，我也學會怎麼好好對待他人」。調查發現，不論目前正在就學、就業、待學或待業階段，實驗教育畢業生對目前生活的滿意度都很高，分別為78%、93%、90%（表13），因為在實驗教育的歷程中，有充分的自我探索，透過內在學習驅動，清楚自己為何要做這個選擇。

就學中的實驗教育畢業生（表14），有64%就讀國內大學、25%就讀國外大學，就業中的畢業生工作類型十分多元，前五大類分別為（表15）：藝文與影音傳播類最高（21%)、教育訓練類（15%)、企業經營管理類（7%) 、資訊科技類（6%)及科學、技術、工程、數學類（6%）。

實驗教育打造一個慢養且多元的環境，耐心讓學生在其中找到自己的方向和學習方式，詹志禹認為，「實驗教育最強的是培養人才，而不是量產人才」，面對實驗教育的未來，希望透過學校堅持實驗的「理念」，學生圖像和學校的「核心價值」相符，才能對學生產生深遠的正面影響力。

畢業生追蹤調查

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