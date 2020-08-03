新北拚年底90家公托 侯友宜：量多品質要兼顧

新北市第73家公共托育中心「三重三和」公托今開幕，新北市長侯友宜指出，新北年底至明年元月會有90家公托，不過先前有公托出現意外，雖然是少數個案，但新北量多品質也要兼顧，才能確保公托的品質讓家長安心。

三重三和公共托育中心位於重新市場的2樓，預計收托45名0至2歲嬰幼兒，即日起至8月10日下午5時開放現場報名，另外新北育兒資訊網也開放網路報名機制，自即日起至8月6日下午5時止。

侯友宜說，他擔任副市長期間，在前市長朱立倫8任內完成60家公托，他上任後決定「托育倍增」，自己4年任內就要完成60家公托，今年目標20家雖然只啟用3家，但其餘17家已在工程、招標階段，相信今年底一定會完成。

侯友宜表示，今年三重地區還會再增加5處公共托育中心，新北目前家外托育率已達35％，比起全國平均值15至20％還高上許多，不過也碰過公托出現狀況，雖然鮮少有特殊案例，但品質也還需要兼顧。

樹林文林公托日前發生虐嬰案件，但監視器畫面疑遭主任刪除，侯友宜表示，新北要做到家長把孩子送進公托就是安心、安全，因此改進許多管理方式，能及時並瞭解孩子在公托的生活作息。