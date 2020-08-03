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大葉大學開辦風電人才培育班 綠能新貴受期待
彰化縣大葉大學獲勞動部中彰投分署獎助，開設風電產業人才培育班今天開訓，工學院院長陳郁文表示，政府推動綠色能源，國內產業配合能源轉型，對風電產業鏈各級人才都有需求，風電產業人才培育班希望能培養國內綠能專才，以因應風電產業人力需求。
大葉大學推廣教育處副處長莊基仁說，大葉大學此次獲勞動部中彰投分署獎助的「產業新尖兵試辦計畫」，由電機工程學系、機械與自動化工程學系的教師負責授課，期待他們可以培養專長，成為綠能產業新尖兵。
參加培訓班的吳姓學員說，他原本的工作是程式設計，想多學習不同的專業，風電綠能產業是未來趨勢，因此報名參加，希望未來有機會進入相關產業服務。
李姓學員說，風電是新興產業，有許多工作機會，所以趁著大學剛畢業、還沒進入職場的空檔來參加培訓班，希望能開拓職涯。
陳郁文說，台灣有98％的能源仰賴進口，開創再生能源是趨勢也是產業發展契機，此次風電產業人才培育班授課內容包含電工原理、風力發電原理、機械原理與安全實務、風電專業英語、機械圖學、焊接實務、液壓實務、室內配線與應用實務，共437小時，並將輔導學員報考焊接、室內配線等證照。
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