新課綱高中師資荒 大校增千門課小校師每周超10個鐘點

高中新課綱，各校要開出1.2倍以上的多元選修課，課程數量大增，但在師資員額控管下，各高中無法增聘教師，教師超鐘點也成為教學現場新常態。如今新課綱邁入第2年，適用新制的高中生人數翻倍，有大校計算，109年學校一口氣要增開1000多門課；偏鄉學校則因師資少，不少教師每周要超上10個鐘點課程，比教育部訂定「超9」門檻還高。

新課綱上路，變革最大的高中階段，出現許多新型態課程，如多元選修課、社會及自然科「探究與實作」等，不少課程要跨領域教師共同備課，等於1門課就要至少2位教師，工作負擔大幅提高。

本報日前針對也民調發現，7成6高中反映，教學現場因師資不足執行課綱遭遇到困難，多數教師超鐘點成血汗教師。技高方面又因分科的關係，專業屬性不同課程瑣碎，師資荒更嚴重。

全國高中學校教育產業工會統計，教育部為籌備新課綱，編列4年450億元專案預算，但在師資方面，國小、國中都有員額補助，且金額高達約250億元，占總經費約5成5；相較之下，高中職僅補助多元選修超鐘點費，且4年僅21億元。理事長高孟琳說，這簡直是擺明要高中教師「加班加到死」。

桃園壽山高中校長徐宗盛表示，高中新課綱新增多樣態課程，雖必修課科目學分有下降，但目前正值新舊課綱過度期，課程總量不減反增，全校50多個班，新課綱首年108年總課程數比往年增加900節；109年，高二規劃自然科「探究與實作」，要跨領域教師共同備課，全校總課程數增幅達1050節，自然科教師每周平均超鐘點6節課。

徐宗盛說，除了課程數量變多，教師為了預備新型課程，也要花更多時間設計課程，這些隱形工時導致現場教師「常態性、全面性的加班」，呼籲教育部「不要只給鐘點費補助，要給人」，每校應按班級數比率增加1至2位教師員額。

金門高中校長許自佑則表示，偏鄉學校師資少，為了開出選修課，師資人數已經緊繃，再加上偏鄉代理教師流動率高，

落實新課綱更是困難重重。新課綱上路後，該校超鐘點時數也暴增，109年每學期超鐘點近250節，109年預估將再增至317節。教育部法定，教師兼課以不超過9節為原則，該校有教師將「超10」。

但對此，教育部只表示，教師員額由行政院總量管制，配合新課綱的實施，將積極向行政院爭取自行控管教師員額。