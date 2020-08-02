響應本報努力讓台灣更好 台東公益典藏盃足球賽很環保

響應聯合報願景工程「努力讓台灣更好」，昨天登場的，今年第五屆台東公益典藏盃足球邀請賽很環保，首見「無痕球場」舉辦方式，不使用一次性餐盒讓餐盒垃圾減量90%，且比賽獎牌也是由社會企業綠色冀泉利用豐里國小校園樟樹落枝製作而成，廢材重生，獨一無二。

台東豐里國小教導主任陳東宏今天表示，昨天在台東市豐里國小足球場舉行，共有來自全縣國小及幼兒園16支球隊參與，比賽由社會企業綠色冀泉主辦、贊金龍神紙行贊助，回應聯合報願景工程／努力讓台灣更好系列報導，今年主題就是支持綠化、環保台灣，因此今年台東公益典藏盃足球邀請賽，賽事均圍繞環保主題舉辦。

陳東宏指出，為了減少林木砍伐，今年比賽期間所有參賽學生、教組用餐均以鐵製餐盒取代，不使用一次性餐盒，讓餐盒垃圾減量90%，且比賽獎牌也是由社會企業綠色冀泉利用豐里國小校園樟樹落枝製作而成，廢材重生，獨一無二，創意無價。