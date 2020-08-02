實驗教育學生5年增1.3萬 96％不後悔選體制外

實驗教育三法通過至今五年半，教育部長潘文忠日前出席親子天下論壇表示，台灣103學年約4000人投入實驗教育，到108學年已有1萬7000多人，顯示台灣可展現各種信念，讓更多孩子找到發現並肯定自己。親子天下調查也發現，若時間重來，高達九成六的實驗教育畢業生表示會再次選擇實驗學校。

親子天下近日發表實驗教育調查，九成六實驗教育畢業生不後悔選擇實驗學校，主因包括能建構自我價值、提早用多元方法去思考和認識社會等。六成四的實驗教育畢業生選讀國內大學、二成五就讀國外大學。就業中的畢業生工作類型很多元，前五大類分別為藝文與影音傳播（21%）、教育訓練類（15%）、企業經營管理類（7%） 、資訊科技類（6%）和科學、技術、工程、數學類（6%）。

超過八成辦學者肯定實驗教育的發展，表示實驗教育為台灣開創一條不一樣的教育路。雖有學校退場，但此調查指出，九成七的辦學者表示未來三年仍會繼續辦學。長期關注教育創新發展的政大教育系教授詹志禹分析，辦學者的滿意不一定是針對實驗教育的品質滿意，而是肯定實驗教育相關法令與制度及辦學結構鬆綁下，給了辦學者更自由的多元教育空間。

行政院政委唐鳳是自學代表，他出席論壇時被問到「自學對你的影響？」，唐鳳說自己國小階段就讀過很多學校，讓他了解學習是跨文化、跨領域，跨世代的事。他也感謝在「強制入學條例」還存在的當年，有局長、校長同意他可以在家自己學，在體制裡面願意給大家一個空間。

唐鳳表示，實驗教育像是研究者角色，體制內教育也開始有實驗，比如學位授予法的改變、大學不分系、新課綱裡許多校本課程、多元選修的調整等。