聽新聞
test
0:00 / 0:00

實驗教育學生5年增1.3萬 96％不後悔選體制外

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部長潘文忠出席親子天下實驗教育論壇致詞。圖／親子天下提供
教育部長潘文忠出席親子天下實驗教育論壇致詞。圖／親子天下提供

實驗教育三法通過至今五年半，教育部長潘文忠日前出席親子天下論壇表示，台灣103學年約4000人投入實驗教育，到108學年已有1萬7000多人，顯示台灣可展現各種信念，讓更多孩子找到發現並肯定自己。親子天下調查也發現，若時間重來，高達九成六的實驗教育畢業生表示會再次選擇實驗學校。

親子天下近日發表實驗教育調查，九成六實驗教育畢業生不後悔選擇實驗學校，主因包括能建構自我價值、提早用多元方法去思考和認識社會等。六成四的實驗教育畢業生選讀國內大學、二成五就讀國外大學。就業中的畢業生工作類型很多元，前五大類分別為藝文與影音傳播（21%）、教育訓練類（15%）、企業經營管理類（7%） 、資訊科技類（6%）和科學、技術、工程、數學類（6%）。

超過八成辦學者肯定實驗教育的發展，表示實驗教育為台灣開創一條不一樣的教育路。雖有學校退場，但此調查指出，九成七的辦學者表示未來三年仍會繼續辦學。長期關注教育創新發展的政大教育系教授詹志禹分析，辦學者的滿意不一定是針對實驗教育的品質滿意，而是肯定實驗教育相關法令與制度及辦學結構鬆綁下，給了辦學者更自由的多元教育空間。

行政院政委唐鳳是自學代表，他出席論壇時被問到「自學對你的影響？」，唐鳳說自己國小階段就讀過很多學校，讓他了解學習是跨文化、跨領域，跨世代的事。他也感謝在「強制入學條例」還存在的當年，有局長、校長同意他可以在家自己學，在體制裡面願意給大家一個空間。

唐鳳表示，實驗教育像是研究者角色，體制內教育也開始有實驗，比如學位授予法的改變、大學不分系、新課綱裡許多校本課程、多元選修的調整等。

親子天下 唐鳳 潘文忠

延伸閱讀

數位身分證爭議 唐鳳擬提設立個資保護專責機構

【公視之亂2】國際頻道規畫專訪蔡英文、唐鳳 董事怒轟「根本大外宣」

獨／郭子乾模仿唐鳳 被林佳龍虧太瘦「你是半糖吧」

客庄旅遊券登記當機 客委會感謝唐鳳出手相助

相關新聞

獨／台中規畫籌設「原住民完全中學」校址可能落腳北屯

台中打造原住民專屬社會文化住宅，同步也規劃要開辦「台中市原住民完全中學」，校址可能落腳北屯區，預計招收國中部、高中部18...

千名境外生返台僅占1成 班機少、檢疫貴是主因

教育部統計，截至昨天午夜，境外生入境人數達1000人，只占可入境人數的一成。大學主管指出，目前受新冠肺炎疫情影響，來往航...

偏鄉民用振興券繳學費？ 學校要再研究 金融單位都說NO

今年暑假只剩1一個月，新學期馬上就要開學，台東縣有部分偏鄉民眾近來陸續向學校反映「希望能拿振興經濟三倍券」幫子女註冊繳學...

台大應力所教授吳光鐘真除 今起任國研院長

國家實驗研究院今天宣布，台灣大學應用力學研究所教授吳光鐘真除，今天正式接任國研院院長一職。吳光鐘兩度擔任國研院長，並在前...

實驗教育學生5年增1.3萬 96％不後悔選體制外

實驗教育三法通過至今五年半，教育部長潘文忠日前出席親子天下論壇表示，台灣103學年約4000人投入實驗教育，到108學年...

北市產生2對校長夫妻檔 在家不只談家務也談校務

台北市今舉辦109學年度中、小學校長布達暨宣誓典禮，今年共有83位新（連、轉）任校長，也產生2對校長夫妻檔，在家不只談心...

台南校長退休人數減少 考慮兩年辦1次儲備校長甄選

台南市教育局今天辦理國中小連任及新、卸任校長交接，不過，最讓人關心的是，目前儲備校長人數多，又退休校長少，明年是否會辦儲...

神岡國中改制神岡高工 中市首間技職完全中學

台中市潭雅神地區欠缺公立高中職教育資源，在地方積極奔走下，神岡區神岡國中今年改制為「台中市立神岡工業高級中等學校」，是潭...

高醫院長侯明鋒屆退今交接 笑稱退休後沒要去選市長

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天進行院長交接，現任院長侯明鋒屆退，由高醫大醫學系內科學教授鍾飲文回鍋接任院長職務。侯明鋒...

造園、園藝、航管高職生 109學年起免學費2946人受惠

為培育農業及航運人才，教育部國教署宣布，技術型高中的造園科、園藝科和航運管理科納入產業特殊需求類科補助範圍，109學年起...

李眉蓁論文案 中山大學：一個月判定

中山大學近日因該校校友、國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁碩士論文抄襲案引發熱議，校長鄭英耀則在學術倫理風暴中續任校長。對於...

我論文造假全球第二？ 教長：取樣太少

論文抄襲風波持續延燒，全國私校工會引述國外學術論文搜尋系統的統計，指台灣從二○一二年到二○一六年，有七十三篇造假論文，僅...

熱門新聞

台大應力所教授吳光鐘真除 今起任國研院長

千名境外生返台僅占1成 班機少、檢疫貴是主因

北市產生2對校長夫妻檔 在家不只談家務也談校務

偏鄉民用振興券繳學費？ 學校要再研究 金融單位都說NO

獨／台中規畫籌設「原住民完全中學」校址可能落腳北屯

高醫院長侯明鋒屆退今交接 笑稱退休後沒要去選市長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。