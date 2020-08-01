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獨／台中規畫籌設「原住民完全中學」校址可能落腳北屯

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「台中市原住民完全中學」校址可能落腳北屯區，台中市教育局表示，這項計畫委託台中教育大學評估，設校地點有5處，近1年來積極與當地里長、意見領袖討論，已召開多場說明會，最有可能落腳在北屯區一處4.4公頃文中用地。圖／台中市教育局提供
「台中市原住民完全中學」校址可能落腳北屯區，台中市教育局表示，這項計畫委託台中教育大學評估，設校地點有5處，近1年來積極與當地里長、意見領袖討論，已召開多場說明會，最有可能落腳在北屯區一處4.4公頃文中用地。圖／台中市教育局提供

台中打造原住民專屬社會文化住宅，同步也規劃要開辦「台中市原住民完全中學」，校址可能落腳北屯區，預計招收國中部、高中部1800名原住民學生。

這項教育計畫已提出10年，去年正式委託台中教育大學評估、召開40多次會議，未來辦學以「原民文化」當主軸，具實驗性質，高中部有意對全國招生，初估設校經費約需10億元。

台中市教育局表示，評估設校地點有5處，近1年來積極與當地里長、意見領袖討論，最有可能落腳在北屯區一處4.4公頃文中用地，未來招生對象初步規劃80％是原住民學生、20％是一般生，鎖定原住民母語、體育、文化三大辦學主軸，有完整的升學的銜接規劃，只待中央法令上路。

「台中市原住民完全中學」雖非第一所原住民學校，但會成為全台第一所原住民完全中學。立法院今年5月曾召開公聽會討論原住民族學校法草案，聚焦主管機關應該是教育部還是行政院原民會？目前相關草案，除行政院原住會的版本外，原住民立委也各自提出版本。

台中市原住民議員黃仁表示，站在原住民立場，設立完全中學有助偏鄉和清寒學生就學，提供住宿，集中教育資源，對長遠的原住民文化、語言傳承有必要性。

台中教育大學委託評估設校，鎖定以「族語學習」當特色，還要有金融素養課程，課程會導入實驗教育，學生有語文、體育專長，能透過申請、績優方式銜接大學，若與台中教大合作，還能成為族語教師的培育基地。

普通高中的主任們有疑慮是，針對特定族群設校，是否會讓原民學生標籤化？台中市原民會主委林益陸說，有20％招收對原住民文化有興趣的一般生，這是營造原民特色學校，不是「標籤」。

「台中市原住民完全中學」校址可能落腳北屯區，台中市教育局表示，這項計畫委託台中教育大學評估，設校地點有5處，近1年來積極與當地里長、意見領袖討論，已召開多場說明會，最有可能落腳在北屯區一處4.4公頃文中用地。圖／台中市教育局提供
「台中市原住民完全中學」校址可能落腳北屯區，台中市教育局表示，這項計畫委託台中教育大學評估，設校地點有5處，近1年來積極與當地里長、意見領袖討論，已召開多場說明會，最有可能落腳在北屯區一處4.4公頃文中用地。圖／台中市教育局提供

原住民 台中市 行政院

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