千名境外生返台僅占1成 班機少、檢疫貴是主因

教育部統計，截至昨天午夜，境外生入境人數達1000人，只占可入境人數的一成。大學主管指出，目前受新冠肺炎疫情影響，來往航班不多，取得簽證時間也是過去的兩倍，再加上境外生抵台後還要花錢檢疫14天，都是返台阻礙。教育部長潘文忠本周表示，境外生若到開學仍未入境，請各大專校院辦理安心就學方案，保障受教權。

台灣師範大學國際長劉祥麟表示，台師大約有300名境外新生申請入境，校方秉持「一個都不能少」的原則，近日向檢疫旅館爭取更多空間，同時也協助安排班機，預計在8月底把這批新生都接來台灣。

劉祥麟說，目前班機少，再加上申請簽證時間是原本的兩倍以上，新生名單需送教育部，再轉送我國政府駐外館處，才能讓他國留學生取得簽證。

銘傳大學國際教育交流處處場劉廣華指出，境外生取得簽證的時間太長，還得配合班機時間，即便身分合格，也很難在短時間返台。他也表示，有些境外生經濟狀況不一定好，有些學生迫於檢疫費用，只能考慮暫緩來台。

劉廣華說，政府建議境外生入境後優先到檢疫旅館檢疫，也開放大學自設費用較低的檢疫宿舍，但要經所屬縣市的衛生單位審核通過。有學校表示衛生局審核嚴格，通過宿舍數太少影響檢疫量能。