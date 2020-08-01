聽新聞
test
0:00 / 0:00
造園、園藝、航管高職生 109學年起免學費2946人受惠
為培育農業及航運人才，教育部國教署宣布，技術型高中的造園科、園藝科和航運管理科納入產業特殊需求類科補助範圍，109學年起這三類科學生三年免繳學雜費，也補助學校業務費、學習扶助教學鐘點費、實習材料費及設備費，盼鼓勵學生就讀，也鼓勵學校開設相關學科。預計28校、2946名學生受益。
岡山農工校長張福祥表示，園藝科屬傳統農業範疇，教學範圍包含果樹、蔬菜、花卉、造園、園產處理、設施農業、盆景與樹型雕塑等專業知能；園藝在盆景的修剪、整形以及樹型雕塑等兼具休閒與美感，近年來蔚為風潮。但因學生從事農業意願不高，也使得農業產業勞動力長年不足。未來園藝科列入產業特殊需求類科，就讀學生的學雜費全免，相信更能吸引更多優秀學子就讀並投入農業，讓農業環境更能永續經營。
國教署表示，農業及海事人才培育是技職教育重要的一環，近年來國教署與農委會合作推動「獎勵高中從農方案」及「高職農校策略聯盟」策略，提供農業獎學金、職涯探索獎勵金，以及透過在地農企業等單位與高職農校合作，讓學生提前認識農企業並學習相關企業管理知識，鼓勵更多學生投入相關領域，替農業注入新血。
海事人才培育方面，國教署表示，每年補助海事類科學生參加航海人員四項基本訓練、救生艇筏及救難艇操縱、航海及輪機當值等專業訓練，以增進學生實務能力；108年度輔導五所國立海事職業學校取得「航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約」（STCW）認可證書，提升海事職業學校畢業生的就業競爭力。
國教署表示，目前技高辦造園科有三校、園藝科21校、航運管理科四校。此三類科一併納入本署「補助高級中等學校產業特殊需求類科要點」後，農業群及海事群相關科別已全數列入補助範圍，展現教育部對農業及海事人才培育的重視與支持。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言