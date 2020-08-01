快訊

女子2.5萬伏特高壓觸電倒臥彰化火車站 全身90%燒燙傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

造園、園藝、航管高職生 109學年起免學費2946人受惠

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
造園科學生造園景觀施工。圖／教育部提供
造園科學生造園景觀施工。圖／教育部提供

為培育農業及航運人才，教育部國教署宣布，技術型高中的造園科、園藝科和航運管理科納入產業特殊需求類科補助範圍，109學年起這三類科學生三年免繳學雜費，也補助學校業務費、學習扶助教學鐘點費、實習材料費及設備費，盼鼓勵學生就讀，也鼓勵學校開設相關學科。預計28校、2946名學生受益。

岡山農工校長張福祥表示，園藝科屬傳統農業範疇，教學範圍包含果樹、蔬菜、花卉、造園、園產處理、設施農業、盆景與樹型雕塑等專業知能；園藝在盆景的修剪、整形以及樹型雕塑等兼具休閒與美感，近年來蔚為風潮。但因學生從事農業意願不高，也使得農業產業勞動力長年不足。未來園藝科列入產業特殊需求類科，就讀學生的學雜費全免，相信更能吸引更多優秀學子就讀並投入農業，讓農業環境更能永續經營。

國教署表示，農業及海事人才培育是技職教育重要的一環，近年來國教署與農委會合作推動「獎勵高中從農方案」及「高職農校策略聯盟」策略，提供農業獎學金、職涯探索獎勵金，以及透過在地農企業等單位與高職農校合作，讓學生提前認識農企業並學習相關企業管理知識，鼓勵更多學生投入相關領域，替農業注入新血。

海事人才培育方面，國教署表示，每年補助海事類科學生參加航海人員四項基本訓練、救生艇筏及救難艇操縱、航海及輪機當值等專業訓練，以增進學生實務能力；108年度輔導五所國立海事職業學校取得「航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約」（STCW）認可證書，提升海事職業學校畢業生的就業競爭力。

國教署表示，目前技高辦造園科有三校、園藝科21校、航運管理科四校。此三類科一併納入本署「補助高級中等學校產業特殊需求類科要點」後，農業群及海事群相關科別已全數列入補助範圍，展現教育部對農業及海事人才培育的重視與支持。

延伸閱讀

高中職造園、園藝、航管3科 納入產業特殊需求補助

疫情期間在家種植物紓壓 讓你從黑手指變綠手指

展現管轄權 大陸公布首份涉台海事審判白皮書

少事法上路校園輔導成破網 有偏校連1個輔導師都沒有

相關新聞

千名境外生返台僅占1成 班機少、檢疫貴是主因

教育部統計，截至昨天午夜，境外生入境人數達1000人，只占可入境人數的一成。大學主管指出，目前受新冠肺炎疫情影響，來往航...

台大應力所教授吳光鐘真除 今起任國研院長

國家實驗研究院今天宣布，台灣大學應用力學研究所教授吳光鐘真除，今天正式接任國研院院長一職。吳光鐘兩度擔任國研院長，並在前...

造園、園藝、航管高職生 109學年起免學費2946人受惠

為培育農業及航運人才，教育部國教署宣布，技術型高中的造園科、園藝科和航運管理科納入產業特殊需求類科補助範圍，109學年起...

李眉蓁論文案 中山大學：一個月判定

中山大學近日因該校校友、國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁碩士論文抄襲案引發熱議，校長鄭英耀則在學術倫理風暴中續任校長。對於...

我論文造假全球第二？ 教長：取樣太少

論文抄襲風波持續延燒，全國私校工會引述國外學術論文搜尋系統的統計，指台灣從二○一二年到二○一六年，有七十三篇造假論文，僅...

反對教科書去中國化 台大前教授王曉波77歲辭世

「台大哲學系事件」當事人、海峽評論出版社創辦人王曉波昨在家中辭世，享壽七十七歲。家屬遵照遺言不設靈堂、不辦公祭，骨灰撒在...

「超牆青年」上線 百任務探索自我

大學生休學及退學率攀升，所學與志趣不符是主因。教育部青年發展署舉辦的生涯探索展「超牆青年」昨天開跑，今年因新冠肺炎疫情首...

身障人員進用3% 偏鄉校喊難達標

一○八課綱上路，不少高中都反映，延攬兼任教師開設新增的選修課、社團活動等多元課程，很難符合一組織身障者占比要達百分之三的...

利用暑假找自己！青年署生涯探索展8月開跑

大學生休退率攀升，所學與志趣不符是主因。教育部青年發展署今天舉行記者會宣布生涯探索展「超牆青年」開跑，今年因新冠肺炎疫情...

身障教職員至少3％小校喊難 勞部：可辦身障特考

108課綱上路，高中延攬兼任教師開設新增的選修課、社團活動等多元課程，更難符合一組織身障者占比要達3％的規範，盼勞動部基...

北市首辦第二外語簡報達人賽　日法德西韓樣樣來

為提升學生第二外語學習動機，北市教育局今年首辦「第二外語簡報達人秀」，共計127名晉級決賽角逐冠軍殊榮，決賽不僅要製作簡...

班班有冷氣計畫 蘇貞昌喊讓相關科系師生「工讀」參與

行政院發言人丁怡銘今表示，院長蘇貞昌宣示2020暑假前班班有冷氣，前天也去彰化陽明國中視察校園種樹，今在院會提醒各部會開...

熱門新聞

大學什麼科系最難讀、畢業又低薪？網友曝答案喊「這還用問」

錯的答案更有價值！她1年拿下公幼教甄榜首

私校工會指「我論文造假篇數僅次陸」 教育部長：該資料庫非全面取樣

台大應力所教授吳光鐘真除 今起任國研院長

論文風暴中續任校長 鄭英耀：中山大學不會讓大家失望

終於有進展！中山大學仁武校區今年11月動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。