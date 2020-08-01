台大應力所教授吳光鐘真除 今起任國研院長

國家實驗研究院今天宣布，台灣大學應用力學研究所教授吳光鐘真除，今天正式接任國研院院長一職。吳光鐘兩度擔任國研院長，並在前任院長王永和5月31日卸任後，代理院長到昨天。國研院董事長則為科技部長、台大應力所教授吳政忠。

國研院表示，吳光鐘1985年獲美國康乃爾大學理論及應用力學博士學位，隔年返台進入台大應力所任教，曾任台大應力所副所長、所長、奈米機電系統中心主任、力學期刊總編輯、國家實驗研究院副院長、中華民國力學學會理事長、科技部第二期能源國家型計畫執行長。

吳光鐘的研究領域為異向彈性力學、彈性波傳及破壞力學，曾獲中華民國力學學會孫方鐸獎章、會士、台大教學傑出獎、台大工學院宗倬章先生講座、國科會傑出特約研究員獎。

吳光鐘表示，國研院的基本任務是建構研發平台來支援學術研究，未來將持續優化各中心的科研服務，以協助學界能快速的將原創構想轉化為應用技術或產品。

他說，國研院將配合蔡英文總統提出的「六大核心戰略產業」政策，包括發展資訊及數位產業、資安產業、生物和醫療科技產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民生和戰略物資產業，以及吳政忠提示的六大加強發展主軸，包括深化生技醫療產業、開發A世代半導體計畫、數位轉型、6G網路、資通安全、前瞻網路建設，積極參與各相關計畫，以善用國研院各中心的研發及育才能量，促進產業科技發展並培育所需的科技人才。

科技部也賦予國研院營運沙崙智慧綠能科學城C區，吳光鐘說，盼將該區打造成一個結合國內外產學研團隊的創新生態系，由國研院建構數位創新的整合平台，提供產業數位轉型的一站式服務。