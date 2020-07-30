利用暑假找自己！青年署生涯探索展8月開跑

大學生休退率攀升，所學與志趣不符是主因。教育部青年發展署今天舉行記者會宣布生涯探索展「超牆青年」開跑，今年因新冠肺炎疫情首度移師線上，民間和學校共設100個體驗任務，包括手作體驗、科系探索等，邀青年利用暑假付出行動，從中認識自我。活動8月1日開放報名，9月30日前都可參加。

教育部青年署長羅清水表示，超牆青年已邁入第三年，從廣義的探索活動到狹義的生涯輔導與測驗，讓青年在多元活動中探索生涯。教育部政務次長劉孟奇表示，今年的「超牆青年」活動為期兩個月，主題包含「我」與「牆」兩個概念非常好，因為人在成為「我」的過程中，會遇到各種「牆」，進而處理各種牆，最後成為自己，當中有很多故事。本次參展的100個團隊都以不同方式展現自己跨越牆，成就獨特的我。

銘傳大學前程規畫處是今年暑假參展團隊之一，該校提供生涯卡牌、桌遊工作坊，並提供職涯輔導諮詢，幫助學生探尋自己、透析性格密碼。銘傳大學也強調，接受諮商輔導不等於心理不正常，諮商能鼓勵自己面對所遇問題，活出生命的意義。

大學生盼找到心儀工作，銘傳大學表示，找到人生中理想志向非易事，除了最基本的自我了解、探索自己的能力與興趣，也要知道家人期待、大環境下的社會走向，最終將自己與社會接軌，找到最適合的位置。

台灣大學統計發現，校內近四成學生生涯目標不明，校方三年前開設「設計你的人生」課程，引進史丹佛大學設計思考教案，鼓勵修課學生投入實質行動來釐清志向。

發起這門課的台大物理系教授朱士維說，這堂課每學期收25人，首度開課就吸引200人搶修，是校內罕見的熱門新課。這門課前三分之一請學生反思成長歷程，接著規畫具體行動，比如有學生想當老師，其他同學邀請家中弟妹來當學生，讓他實際體驗當老師的苦與樂，從中思考自己是否擅長且樂於啟發下一代。

參與教學的台大機械系教師詹魁元說，此課安排期末成果展，需邀一名重要他人到場旁聽。最多學生邀請爸媽，曾有到場的爸媽坦言「小孩都快大學畢業，我才知道他想做的和我的期望不同」，顯示親子間的生涯溝通還可以更緊密。