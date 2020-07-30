北市首辦第二外語簡報達人賽　日法德西韓樣樣來

為提升學生第二外語學習動機，北市教育局今年首辦「第二外語簡報達人秀」，共計127名晉級決賽角逐冠軍殊榮，決賽不僅要製作簡報，還要能跟評審對答，計有40位學生脫穎而出獲獎，每位優勝選手將獲得獎狀1紙及圖書禮券。

教育局表示，除了往年舉辦的日語、法語、德語及西語，這回也新增韓語組，各語種又分甲、乙2組，報名者須先參加初賽，經專業評審團隊評選後，各取前20名晉級決賽。

別於往年第二外語競賽形式採傳統朗讀、演說，教育局表示，初賽要錄製外語名言，由評審評比，並選出127名晉級決賽，進入決賽後，則要找與文化活動、特殊景物、風俗民情等主題圖片，參賽者自行挑選一張圖片後，自製簡報投影片，並於決賽現場進行口頭簡報，其中甲組難度最高，選手要在口頭簡報後，立即用第二外語回應評審問題。

德語乙組第一名學生楊媛媛表示，過去參加的第二外語朗讀比賽都很制式，這回從比賽中，不僅能展現語言使用的能力，也展現練習簡報的技巧、台風及口條，雖然比賽前很緊張，但是很高興自己可以克服恐懼，他也認為「語言不只是工具，而是一台將我們推向世界的推進器。」

韓語乙組第二名學生葉慈茵則說，國中開始在外學韓語，卻因課業而暫時放棄，雖然學校有辦第二外語競賽，卻沒有韓語組，這回也透過比賽，讓她重拾韓語學習的熱情與興趣。