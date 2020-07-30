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王曉波辭世 學界：一生都在推動台灣與中國文化連結

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學哲學系前教授王曉波。圖／吳昆財提供
台灣大學哲學系前教授王曉波。圖／吳昆財提供

台灣大學和文化大學哲學系前教授王曉波今晨辭世，學界肯定他在台灣史研究上的貢獻，並說王曉波一輩子都主張台灣文化應與中國文化連結，曾參與課綱微調等行動，堅持台灣文化與中國文化應兼容並蓄。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，他與王曉波因理念相投而交流多年，王曉波對台灣史的詮釋，給了他很多啟發。吳昆財認為台灣文化與閩南文化幾乎完全重疊，談論中華文化時，不應排除台灣文化。不過主張台灣文化不等於主張台獨，社會上常將兩者混為一談。

吳昆財說，如今的歷史課綱去中國化，和王曉波主張甚遠。去中化的脈絡始於前總統李登輝1990年代提出的同心園，影響台灣社會許多面向，不只是課綱，舉凡各種改名運動，比如擬將中醫改稱台醫，主張華航、中國石油都要改名，也是去中國化背景下的現象。

王曉波主要研究中國哲學與台灣史，他是海峽評論出版社創辦人，對兩岸關係的看法和評論多次發表於聯合報。他曾在前總統馬英九任內主導台灣高中歷史課綱微調，捲入相關爭議。

課綱 文化大學 李登輝

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