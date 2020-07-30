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迎境外生開學、防疫旅館貴 大學紛紛籌設防疫宿舍

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
亞洲大學近期規劃以校內二棟宿舍、共計有300個房間籌設檢疫宿舍。圖／亞洲大學提供
亞洲大學近期規劃以校內二棟宿舍、共計有300個房間籌設檢疫宿舍。圖／亞洲大學提供

教育部開放19國境外生入境，中部境外生約有3000多人，為了迎接境外生下學期開學，預計8月有一波居家檢疫場所的需求。部份大學近期在邀約境外生發現，檢疫旅館費用高昂，等於要多花3、4萬元費用，降低來台意願，紛紛計畫在校內籌設檢疫宿舍，提供境外生檢疫所需的住宿量能，確保校園防疫安全。

境外生依教育部規定申請入境，需在指定場所完成14天居家檢疫，也就是境外生入境時，有發燒或新冠肺炎疑似症狀者由專門通道送往醫院採檢，無症狀者檢疫場所以防疫旅館優先，另有學校經申請校舍為防疫宿舍，並且通過縣市政府衛生單位審核。

台中市衛生局說，已召集台中市17家大專院校召開檢疫宿舍申請設置討論會，協助有意願學校盡速完成設置。檢疫宿舍需求，包括採一人一室且有獨立衛浴的套房，宿舍內提供充足生活所需條件，包含冷、熱飲用水、洗衣晾衣用品等，規畫符合防疫規定的入住、就醫及送餐動線，宿舍24小時有專人管理，確實執行門禁措施、以及每天健康關懷等防疫需求。

亞洲大學學務長張少樑說，因應下學期開學，亞大約有300名的境外生，校方近期陸續徵詢境外生意願，原則上以境外生入境後，就近安排進駐防疫旅館為優先考量，另外，校方也規畫以校內二棟宿舍、共計有300個房間籌設檢疫宿舍，安置空間足夠。檢疫宿舍預計在開學前完成境外生的居家檢疫工作，並全面消毒。

朝陽科技大學說，因應下學期開學，朝陽科大約有200名的境外生，預計8月中旬以後入境，校方近期調查境外生申請意願，並且提供防疫旅館住宿資訊，部份境外生對於防疫旅館一天要價約2500元到3000元，等於要多花居家檢疫費用約3到4萬元，多了一筆開銷，目前還在考量是否入境，校方近期籌備將校內2棟學生宿舍、共111個房間申請為檢疫宿舍。

台中市民政局統計到昨天為止，台中市居家檢疫1847人，含外籍移工約100人、境外生54人，另有居家隔離10人。盤點台中市與防疫旅館同等級的居家檢疫替代所共6處、房間400房，現住房間162間，預約40間，尚有約198間可供入住，民政局今天下午也將與17校研商境外生入住居家檢疫替代所事宜。

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